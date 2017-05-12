Calciomercato: «Интер» готов заплатить 5 миллионов «Тоттенхэму» за разрыв контракта с Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино стал главным кандидатом на роль менеджера «Интера». После того, как «нерадзурри» уволили Стефано Пиоли, место у руля миланского клуба вакантно, и аргентинец может стать следующим, кто возглавит клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

Основной целью «Интера» все еще является Антонио Конте, но итальянец заинтересован в том, чтобы остаться у руля «Челси». Испанец Диего Симеоне пока тоже не горит желанием покидать «Атлетико», поэтому шортлист «нерадзурри» на данный момент состоит из Почеттино и Лучано Спаллетти («Рома»).

По информации источника, неустойка за разрыв контракта Почеттино составляет 5 миллионов евро, и «Интер» готов ее оплатить ради аргентинца. Миланцы готовы платить Маурисио 10 миллионов евро в год.

Почеттино тренирует «Тоттенхэм» с 2014 года.

«Шпоры» гарантировали второе место в АПЛ-2016/17.

Лондонский клуб станет чемпионом Англии, если выиграет оставшиеся 3 матча, а «Челси», который опережает их на 7 баллов, наберет не больше одного очка в оставшихся турах.

«Интер» идет седьмым в чемпионате Италии.

«Нерадзурри» набрали одно очко в последних пяти матчах – худший результат Серии А (на уровне с «Пескарой», идущей 20-й и гарантировавшей вылет из высшего дивизиона.

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