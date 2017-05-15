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Азар, Канте, Лукаку и еще 5 зайцев номинированы на премию лучшему игроку сезона АПЛ

Азар, Канте, Лукаку и еще 5 зайцев номинированы на премию лучшему игроку сезона АПЛ
Eurosport

14 мин. назад

Златан недоволен.

ФА огласила список претендентов на премию лучшему игроку сезона.

В лист попали три игрока «Тоттенхэма» – Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген; три игрока «Челси» – Сесар Аспиликуэта, Эден Азар и Н'Голо Канте. Помимо игроков «Челси» и «Тоттенхэма», на премию номинированы Алексис СанчесАрсенал») и Ромелу ЛукакуЭвертон»).

  • В список не попал ни один игрок из «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
  • На премию лучшему игроку сезона номинированы Тони Пулис, Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Тони Пулис, Шон Дайч и Эдди Хау.

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