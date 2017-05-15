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Конте, Почеттино, Пулис и еще 3 кролика номинированы на премию лучшему тренеру сезона АПЛ

Конте, Почеттино, Пулис и еще 3 кролика номинированы на премию лучшему тренеру сезона АПЛ
Eurosport

1 час назад

Жозе недоволен.

ФА огласила список претендентов на премию лучшему тренеру сезона.

В него вошли Тони ПулисВест Бромвич»), Антонио КонтеЧелси»), Маурисио ПочеттиноТоттенхэм»), Пол КлементСуонси»), Шон Дайч («Бёрнли») и Эдди Хау («Борнмут»).

  • В список не попал ни один тренер из манкунианских клубов.
  • На премию лучшему игроку сезона номинированы Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген, Н'Голо Канте, Эден Азар, Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

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