Особое мнение: нужно ли продлевать контракт с Арсеном Венгером

«Арсенал» займет пятое место и не попадет в Лигу чемпионов. На эту новость можно отреагировать двумя способами. Первый – послушать фанатов и выгнать Венгера. Второй – подумать головой и на год продлить контракт с Арсеном.

Дело в том, что при всей ущербности результата «канониры» провели неплохой сезон: в очередной раз вышли из группы в ЛЧ, до последнего бились за четверку в АПЛ, разгромили «Челси», оборвали беспроигрышную серию Моуринью, доползли до финала Кубка Англии – для полного счастья не хватило только двух очков, которые помогли бы пролезть в Лигу чемпионов-2017/18.

Расставание с Венгером в такой момент – абсолютно идиотский ход, который будет означать лишь одно: боссы «Арсенала» ничего не понимают в футболе.

Пора осознать: никакой трагедии не произошло, просто Арсен отклонился от собственного курса всего на пару сантиметров. Так уж вышло, что они оказались решающими. Тем более, у конкурентов было объективное преимущество: ни «Челси», ни «Ливерпуль» не участвовали в еврокубках.

С тем же успехом Венгера можно было пинать под зад в любой из предыдущих шести сезонов, когда лондонцев точно так же выбивали из Лиги чемпионов, словно пыльный ковер. Но владельцы «Арсенала» верили в менеджера – значит, нет причин прощаться с ним и сейчас.

К счастью, Стэн Кронке – умный мужик, поэтому вряд ли сразу избавится от Арсена – джентльмена, все эти годы стабильно приносившего лигочемпионский кэш. Скорее, американец позовет француза в переговорную и объяснит две простые вещи:

1. Новый договор на год – что-то вроде последнего шанса. Есть четкие задачи (например, топ-4 АПЛ), их надо выполнить, оправдания не принимаются. У Арсена, который больше всего на свете боится пенсии, наконец появится реальная мотивация. Самое главное – донести до тренера, что теперь разрыв может случиться не только по его инициативе, но и по воле клуба.

2. Венгеру наконец выделяют адекватные деньги на трансферы – такие же, как другим коучам из топ-клубов. Английские медиа уже назвали эту сумму емким словом «dramatic».

Может показаться, что сохранение Арсена на «Эмирейтс» – тупой, трусливый и консервативный шаг. У тех, кто так думает, предельно черно-белое мышление: либо команда побеждает, либо позорится, а третьего не дано. Но третье – это как раз «Арсенал», самый стабильный английский гранд в двадцать первом веке. Гранд, выстроенный Арсеном Венгером.

В итоге француз сохранит свой пост, потому что Кронке – мощный бизнесмен, а в бизнесе не отходят от стратегии после первой же неудачи. Наоборот, предприниматели считают, что кризис – это время возможностей, которыми нужно пользоваться. Так что к гипотетическому продлению контракта на год нужно отнестись, как к шоковой терапии: сработает – супер, не сработает – ничего страшного, от «Арсенала» и так уже давно ничего не ждут.

История с продленным Венгером прямо сохнет по всяким шаблонным метафорам типа «гвоздя в крышке гроба», «пробитого дна» и прочей унылости. Это все да, конечно, стопроцентно. Только все это – про зрителей, но никак не про сам клуб.

Я понимаю идею Арсена Венгера. Ну это красиво там, романтичненько, перепасовочки, дух, скрепы, стиль. Еще вроде как был аргумент «стабильность». Но все это время, что «Арсенал» заносило то ли ветром, то ли Месутом Озилом в Лигу чемпионов, было гадкое ощущение, что стабильность там совершенно не при чем. Или что то, что они называют «стабильностью», они назвали бы и на четвертой строчке, и на седьмой, и в топ-10 чемпионшипа. Лишь бы это презентабельно выглядело.

Его продление в сезон, когда тег #WengerOut по популярности мог конкурировать со сказочным Бали, намекает нам на то, что именно «Арсенал», а не «Манчестер Сити» – главный бизнес-проект АПЛ.

Дело же не в духе давно уже. Дело в том, что «Арсенал» не желает прогрессировать. Вызывающе не желает. «Ливерпуль» плюется с Роджерса, позавчера воскресившего подыхающий коллектив, из-за провального сезона. «Реал» под визг всего мира увольняет Анчелотти за «всего лишь полуфинал ЛЧ». «Челси» пинком под зад отправляет на особенную биржу труда особенного Моуринью через 3 месяца после победы в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» плюет на трофеи Ван Гала. «Арсенал» притворяется, будто он с человеческим лицом и продлевает Венгера. В 150 раз.

Если задуматься, это чуть-чуть мерзко. Это антиспортивно, антифутбольно и вообще анти. Это напоминает пушистого жирного британского кота в зоне комфорта. В лотке.

Ботекс из человеческого лица «Арсенала» моментально вытекает, как только вспоминаешь о болельщиках. О том, что они есть. О том, что они хотят побед. О том, как не по-человечески их не слышат. В 150-й раз.

Ведь это давно уже никакая не слезливая драма про судьбоносного тренера. Судьбоносный тренер радовал своих болельщиков в последний раз примерно лет 12 назад. Все ежегодные движения венгераутистов, последовательно игнорируемые руководством, все многочисленные фейлы в Лиге чемпионов, будто под копирку беспомощные, тот факт, что новость о продлении Венгера выскакивает за несколько туров до конца – когда «Арсенал» тужится в очередной раз заскочить в четверку, все это говорит об ужасном: «Арсенал» не футбольный клуб, а Арсен Венгер не его главный тренер.

Говорят, в Англии достаточно традиционное общество. В смысле чуть ли не кастовое. Там очень распространена такая штука, как old money (старые деньги). Принадлежность к элите, манеры, вот эта вся снобская чертовщина. Арсен Венгер в этом плане – идеальный человек.

«Арсенал» – это корпорация. Известная, с хорошим брендом, с прочными позициями на рынке. А Венгер – хороший партнер. В костюме, с манерами и без лишних амбиций. Те самые old money. Таких партнеров, упакованных в офисные аквариумы клерков, пачками производят банки, страховые компании, кредитно-рейтинговые организации. Периодически сотрудники помладше развлекают себя пинанием мяча. Те, кто постарше, притворяются тренерами. «Арсенал» сделал так, что на этих тимбилдинговых викендах можно собирать стадионы и рубить кучу бабла. Это выгоднее, чем йога или волейбол. Особенно, когда весь мир думает, что у вашей компании и правда уникальные ценности.

Вы ведь не сознаетесь, что вам плевать на футбол, правда же?

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