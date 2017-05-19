Eurosport
Безумный гол карапуза из «Эвертона», после которого фанаты просят включить малыша в заявку основы
Судьба, сделай так, чтобы он такую красотень забил и за первый состав «ирисок» лет через десять, ну пожалуйста!
Академия «Эвертона» разыграла премию за лучший гол сезона. Ее выиграл безымянный мальчишка из состава «ирисок» до 9 лет.
Гол получился фантастическим. Мальчишка поймал мяч на лету в матче против «Дерби Каунти», пару раз почеканил им и послал прямо в дальнюю девятку.
- «Эвертон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
- У «ирисок» 61 очко за тур до конца. Они завершат сезон седьмыми: у шестой строчки («Манчестер Юнайтед») 66 баллов, у «Саутгемптона» (восьмое место) – 46.
- Лучший бомбардир первой команды – Ромелу Лукаку. Бельгиец отгрузил 24 мяча и идет вторым в списке бомбардиров турнира.
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