«Я играю рядом с ним – я счастливчик!» Почему Давид Сильва – самый ценный игрок «Сити»

Пабло Сабалета провел за «Сити» 322 матча, квартировал на «Этихад» девять лет и не задумывается, когда речь заходит о лучшем игроке, с которым он делил раздевалку. Ответ для аргентинца очевиден – Давид Сильва. «У нас много парней, которые могут сделать результат, но им нужен тот, кто управляет игрой и находит их последним пасом. Давид отвечает именно за это. На протяжении многих лет я говорю, что он лучший из тех, с кем я играл за одну команду. Я настоящий счастливчик в этом плане», – аргументировал Сабалета.

Редкие качества Сильвы отмечают другие партнеры по «Сити». Венсан Компани называет испанца волшебником и уверен: только Давид исполняет определенного рода передачи. Лерой Сане поразился мастерством Сильвы сразу после приезда: «Он никогда не заходит внутрь квадрата, отлично читает игру, видит абсолютно все и знает, как ему двигаться, чтобы получить время на работу с мячом».

Итог всеобщему восхищению Сильвой подвел Пеп Гвардиола: «Команды с качественными игроками не теряют мяч на половине соперника. Давид – как раз из тех. Он играет на ограниченном пространстве и редко ошибается – мне нравится этот парень. Его всего один раз признавали лучшим игроком месяца за семь лет в АПЛ. В следующем сезоне мы должны помочь ему получить эти награды».

Щедрая похвала от Гвардиолы отчасти связана с медленной адаптацией команды к его стилю игры. В таких условиях важность Сильвы как связующего звена для «Сити» только увеличилась. Зависимость подчеркивают эксперименты с позицией: впервые в карьере испанца отправили так глубоко – в центре поля он провел 19 матчей, во всех других амплуа – 21.

«Это правда – теперь я играю чуть дальше от ворот. Я должен помогать команде с переходом из обороны в атаку. Справедливости ради, Гвардиола дает мне свободу и позволяет создавать моменты, что мне всегда очень нравилось. Я рад играть в этой роли», – согласился с доводами коуча Давид.

Умение Сильвы найти свободную зону облегчает «Сити» преодоление прессинга: в какой-то степени Давид даже выполняет задачу Пепа – доводит команду до чужой трети поля. Связка с Кевином де Брёйне сохраняет баланс: более прямолинейный бельгиец (характеристика самого КДБ) отвечает за хаос непосредственно у ворот.

Такое разделение ролей отображается в цифрах: Де Брёйне выбивает 49,8 передач за матч с точностью 81,7% – его High-Risk, High-Reward стиль по умолчанию предполагает потери. Сильва играет осторожнее и больше вовлечен в продвижение мяча – 60,5 передач при точности 87,2%. Взаимодополняемость дает результат: «Сити» лидирует в АПЛ по явным созданным моментам (74). Проблема – в реализации.

«Я поработал с Хави, Иньестой, теперь работаю с Сильвой – мне однозначно повезло. Давид поражает меня каждый день: он добился большого успеха в Манчестере и, надеюсь, продолжит здесь играть много лет. Я хочу, чтобы мы заставили его стать еще более выдающимся игроком. Он должен поверить, что способен на это», – рассказал Пеп.

Доля разочарования в словах Гвардиолы понятна: у Сильвы нет такого же признания за пределами «Сити». Отчасти к этому подталкивает характер – Давид попадает в заголовки газет максимум из-за неправильной парковки автомобиля. Еще одна причина – в жизненных ценностях: пока репортеры уговаривают его перейти в «Барселону» или «Реал», Давид настаивает – закончит с футболом в родном «Лас-Пальмасе».

У Пепа тоже есть версия. И как всегда – игровая. «Я всегда говорил, что он должен чаще забивать: только представьте, если бы он прибавил в этом, ведь всеми остальными качествами – мастерством, характером и стойкостью – он уже и так обладает».

Все три составляющих отлично проявились в концовках двух сезонов – 2013/2014 и 2016/2017. В первом случае Сильва взял на себя игру в ключевой момент – когда команда осталась в меньшинстве в матче с «Халлом»: испанец забил один из самых красивых мячей в карьере, заработал на себе три фола, а в конце добил результативным пасом вразрез. Благодаря магии Давида «горожане» продолжили гонку за титулом, которую испанец проводил на уколах (ныла лодыжка).

Во втором случае Сильва вернулся как нельзя вовремя. После его вынужденной замены в полуфинале Кубка Англии «Сити» проиграл «Арсеналу», трансформировал тотальное преимущество в дерби в один явный момент (достижение!) и провел первый тайм с «Мидлсбро» так, что Гвардиола оценил его одним словом – катастрофа.

С возвращения Сильвы прошло всего три игры, но за это время «Сити» решил все вопросы по попаданию в ЛЧ, набрал девять доступных очков и разразился десятком голов. «Он просто делает разницу», – отреагировал Сабалета. И с этим чертовски трудно поспорить, Пабло!

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