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- 2-ой тайм
- КраучВильфрид84'
- ФирминоМорено78'
- ДиуфАфеллай75'
- Старридж70'
- ОриджиСтарридж70'
- ЛалланаДжан69'
- УэланСоби66'
- Имбула (автогол)59'
- 1-ый тайм
- Фирмино44'
- Аллен36'
- Лаллана35'
- Уолтерс12'
Перед матчем
Онлайн
Ливерпуль - Сток
Чемпионат Англии - 27 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:15 27 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ливерпуль и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
В следующем туре АПЛ оба клуба сыграют 31 декабря: «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Манчестер Сити», а «Сток Сити» на выезде сыграет с «Челси».
Лаллана, Фирмино, Старридж и Имбула в свои ворота забивали за мерсисайдцев.
«Ливерпуль» победил «Сток Сити» – 4:1.
Финальный свисток!
Ли Грант вынесет мяч от угла ворот.
Джан теперь на левом краю, поднял голову и навесил в центр – Вейналдум не допрыгнул до этой передачи.
Три минуты добавил арбитр Оливер к первому тайму, три накинул ко второму.
Имбула на Мартинса Инди, Бруно на Шоукросса и так далее. Катают мяч игроки «Сток Сити».
Эмре Джана атака выносит на правый фланг, быстрая подача в центр, там не успевает блондинистая голова Альберто Морено.
Клайн на ровном месте потерял мяч на чужой половине и отдал владение «Стоку» в борьбе с Питерсом.
Бони, спотыкаясь, шел в штрафную, но там было слишком много защитников, чтобы дойти до ворот.
Фол в центре поля – кажется, это Хендо нарушил правила на Бони.
Успокоилась игра, никакого огня на «Энфилде» не высекается.
Вильфрид Бони заменил Питера Крауча.
Мане выкатил под удар на линию штрафной для Хендерсона, Джордан пробил, попал в кого-то из своих, еще разок, удар скорпиона от Старриджа, но все мимо!
Отличный выход Морено – первая же обостряющая передача укатилась в аут.
Старридж вылетел на правый фланг, станцевал перед защитником и отдал передачу под себя.
Альберто Морено с новой блондинистой прической поменял Роберто Фирмино.
Аффелай! Ух, как закрутил в дальний угол, но чуть не попал в девятину! А как задумал-то, а!
Ибрагим Аффелай заменил Маме Диуфа. Планировалось, что голландец выйдет аж в первом тайме, но вот только сейчас он на поле.
Клайн пошагал по правому флангу с мячом, отдал в центр, но Мане поленился бежать за этой передачей.
Даже так!
Глен Джонсон зарабатывает угловой, но как-то обреченно уже действует «Сток Сити».
#гол Старриджа
Старридж только-только вышел вместо Ориджи и сразу стартанул за этой ошибкой Шоукросса.
ДЭНИЭЛ СТАРРИДЖ ПОДЛОВИЛ ПАС ШОУКРОССА НАЗАД И ЛЕГКО ОБВЕЛ ГРАНТА, 4:1!
«Ливерпуль» тушит эту игру, накрывает крышкой и заливает водой.
Эмре Джан меняет Адама Лаллану под аплодисменты «Энфилда».
Интереснее всего смотреть за «Ливерпулем» в этом сезоне.
Глен Джонсон болезненно наступает на ногу Джорджиньо Вейналдуму, голландец через паузу, но поднимается.
Марк Хьюз там давно готовит замены, и вот первая из них. Глен Уилан уступил место Рамадану Соби.
Вейналдум на Милнера, Джеймс обыгрался с Фирмино, навесил на дальнюю штангу, Клайн скинул в центр, Ли Грант вылавливает мяч во вратарской!
Милнер выигрывает аут для своей команды, он выбросит мяч из-за боковой.
Диуф задел рукой Адама Лаллану, британец обвалился на газон, как курс рубля в 2014-м.
#гол в свои ворота Имбула
Фирмино снова грузит в штрафную низом. Мане перед защитником, качнул его раз и ударил в дальний угол – мимо!
Отличная передача на Ориджи на левый край штрафной, пас в центр, и Имбула опередил Мане.
САДИО! МАНЕ! НЕТ, ИМБУЛА В СВОИ ВОРОТА! О-ХО-ХО, 3:1!
А вот статистика Питера Крауча после первого тайма. Монстр!
Фирмино увидел рывок Мане, но отдал ему слишком сильно, пас с правого фланга в центр низом, Лаллана пошел на мяч и пробил с линии штрафной – рикошет, корнер.
Крауч случайно выдернул угловой флаг и любовно водрузил его на место.
Красивая подача на дальнюю штангу, но Ловрен выносит из штрафной и лишает «Сток Сити» момента.
Крауч отходит за мячом в район центрального круга – та еще экзотика.
Ух-ух-ух, чуть Ловрен не привез себе гол, но Миньоле на выходе сам забрал мяч.
Имбула навешивает со стандарта в штрафную, но настолько в сторону от партнеров, что даже смешно.
Диуф из-за боковой на Уолтерса, но форварда прихватывают два защитника и лишают его мяча.
Милнер отдал низом на Мане в штрафную, побежал открываться, получил мяч обратно и сильно пробил – сильно и неточно!
Мане получил мяч перед штрафной, но испугался соперников и развернул атаку назад.
Хендерсон попер вперед, отдал налево на Фирмино, Роберто далеко отпустил мяч и попал под подкат Глена Джонсона.
Больше 600 минут молчал Роберто Фирмино.
Второй тайм!
2:1 – «Ливерпуль» перевернул тайм и ушел на перерыв лидером.
#гол Фирмино
Манееееее! Выстрелил по воротам с левой после паса Милнера, но чуть промахнулся!
Три минуты добавил арбитр Оливер.
Как они это сделали!? Волшебное возвращение и переворот всей игры! Гениально.
РОБЕРТО ФИРМИНО, КАКОЙ ЖЕ БИЛЬЯРДНЫЙ УДАР, ОТ ДВУХ ШТАНГ!
Клайн грузит на Ориджи и идет в штрафную, но Дивок плохо принял мяч и потерял атаку.
Мартинс Инди с Краучем (!) обороняются на левом фланге, Ориджи с Клайном наседают на соперников.
Мане не успел сказать: «Моя остановочка» и вышел с мячом за лицевую.
#гол Лалланы
О-хо, снова Лаллана на правом краю штрафной, выкатил под удар в центр Фирмино, и бразилец не попал в створ!
Джеймс Милнер выстрелил по воротам издали, но снова не попал в створ. Может, не надо, Джеймс?
Желтая карточка Джо Аллену – жесткий подкат валлийца.
Садио Мане накинул мяч в центр, Лаллана пробросил его дальше и отправил в стеку с острого угла! 1:1!
АДАМ ЛАЛЛАНА! АДАМ ЛАЛЛАНА! ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-НА!
Питерс явно хватал за руку Мане, Садио остановился и показал судье, что это фол, но свистка не было – «Сток Сити» в атаке!
Ну ничего себе. Замочек висел на «Энфилде», и вот пришел Джонатан Уолтерс.
Питерс! Питерс! Промчал к штрафной по левому краю поля, вошел внутрь и пробил – рикошет, Миньоле на месте!
Диагональ Уолтерса на Диуфа, скидка головой в район Крауча, но Миньоле перехватывает этот мяч.
66% времени играется с мячом «Ливерпуль». Всего 34% – «Сток Сити».
Уолтерс классно отправил Крауча с левого фланга по центру, но Питер был в офсайде.
Ибрагим Аффелай активно разминается – Диуф не очень выглядел после помощи медиков, но сейчас вроде бы готов к возвращению на поле.
Диуф сидит на газоне – где-то сенегалец поймал повреждение.
Ааааааааа! Фирмино выгрыз мяч на подборе в штрафной и бил в створ – Крауч! Крауч выбил с ленточки!!
Ву-ху! Мане просочился в штрафную, отдал на Лаллану, пас пяткой не прошел, снова Адам, сместился центрее и пробил – только угловой!
Фирмино на левый фланг на Ориджи, но эту передачу читает Глен Джонсон.
Фирмино отдает правее, Ориджи касается мяча и лишает темпа атаку, в которой должен был улетать по флангу Клайн. «Ливерпуль» в нападении.
Имбула водил хоровод с двумя соперниками на плечах и чуть не потерял мяч. Но не потерял.
Ловрен пихнул в спину Питера Крауча – как же иначе спастись от этой шпалы?
О-хо-хо! Милнер не допрыгивает до мяча в своей штрафной, Аллен, Аллен, Аллен – ударил в дальний угол, Миньоле вытащил, а никто из «гончаров» не добил в пустые ворота!
Питерс еще разок продюсирует пас низом в штрафную, но получает в награду только угловой.
Милнер не нашел другого развития атаки и шлепнул по воротам издали после паса Фирмино – выше перекладины.
Ловрен столкнулся с Краучем в своей штрафной и лежит на газоне.
#гол Уолтерса
Отличная подача Питерса с левого фланга, и Уолтерс в ближнем углу головой ковырнул мяч в ворота.
ДЖОНАТАН УОЛТЕРС ПОСЛАЛ МЯЧ В СЕТКУ, 1:0, «СТОК» ПОВЕЕЕЕЕЛ!
Кросс Джо Аллена с правого фланга, но Симон Миньоле выходит из ворот и забирает мяч.
Вейналдум коротко на Хендерсона, Джордан забрасывает на подключившегося Милнера, но перестарался с силой передачи в штрафную и потерял мяч.
Мане хитро отдавал внутрь на Адама Лаллану, но Мартинс Инди внимательно сыграл на перехвате.
Вейналдум отлично вывел мяч со своей половины, «Ливерпуль» избавился от высокого прессинга, но не перешел в быструю атаку.
А теперь головой кивает в сторону ворот Фирмино, но угол был острым, а расстояние слишком большим.
Хендерсооооон! Жахнул по воротам после розыгрыша корнера, но попал чуть выше правой девятки!
Фирмино в центре, поднял голову, пошел вперед, скинул на Ориджи, Дивок на правом фланге выжал из момента только угловой.
Мане по воздуху отправил мяч в штрафную на Фирмино, но бразилец не поверил, что передача дойдет до него.
Джо Аллен отхватил по ногам в центре поля, но поднялся – все в норме.
Ориджи отлично развернулся на правом полуфланге и отправил пас в штрафную, но Вейналдум не добежал бы до сильной передачи.
Погнали!
Вау, кто это у нас здесь! Стиви Джи!
Питер Крауч заменил Бояна Кркича в основе «Стока». А Джо Аллен в старте и мстит Юргену Клоппу!
В стартовом составе «Ливерпуля» третий матч подряд никаких изменений – Миньоле в воротах, Ориджи на острие.
«Ливерпуль» и «Сток Сити» жарят друг друга на «Энфилде»!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
Джо Аллен приехал на «Энфилд», чтобы напомнить Клоппу, кто отпустил его и команды. «Ливерпуль» и «Сток Сити« на Eurosport.ru!