Онлайн

Ливерпуль - Сток

Чемпионат Англии - 27 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:15 27 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ливерпуль и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

