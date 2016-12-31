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- 2-ой тайм
- СурманГослинг89'
- Кинг88'
- ФрейзерКинг73'
- СтанисласСмит73'
- БриттонКорк67'
- ЛьорентеМакбёрни57'
- 1-ый тайм
- Фрейзер45'
- ФерБэрроу38'
- Амат35'
- Афобе25'
- Ки1'
Перед матчем
Онлайн
Суонси - Борнмут
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Алан Кёртис или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Суонси Сити и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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