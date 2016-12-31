Суонси Сити
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    18:00
    31.12.16
    Нью Стэдиум
    Борнмут
    Чемпионат Англии • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Суонси Сити
    • Борнмут
    • СурманГослинг
      89'
    • Кинг
      88'
    • ФрейзерКинг
      73'
    • СтанисласСмит
      73'
    • БриттонКорк
      67'
    • ЛьорентеМакбёрни
      57'
    • 1-ый тайм
    • Суонси Сити
    • Борнмут
    • Фрейзер
      45'
    • ФерБэрроу
      38'
    • Амат
      35'
    • Афобе
      25'
    • Ки
      1'
    Перед матчем

    Онлайн
    Суонси - Борнмут
    Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Алан Кёртис или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Суонси Сити и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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