Саутгемптон
Завершено
1
1
-
2
0
18:00
31.12.16
Стадион Сент-Мэри
Вест Бромвич
Чемпионат Англии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Саутгемптон
  • Вест Бромвич
  • ван Дейк
    89'
  • Буфаль
    77'
  • Доусон
    75'
  • МартинаУорд-Проуз
    75'
  • ТадичSims
    74'
  • Робсон-КануРондон
    71'
  • ШадлиМоррисон
    53'
  • Робсон-Кану
    52'
  • ХёйбьергРодригес
    52'
  • Робсон-Кану
    50'
  • Перерыв
  • Саутгемптон
  • Вест Бромвич
  • НьомМакклин
    45'
  • 1-ый тайм
  • Саутгемптон
  • Вест Бромвич
  • Филлипс
    43'
  • Лонг
    41'
  • Ньом
    36'
  • ван Дейк
    32'
Перед матчем

Онлайн
Саутгемптон - Вест Бромвич
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Саутгемптон и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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