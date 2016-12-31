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- 2-ой тайм
- ван Дейк89'
- Буфаль77'
- Доусон75'
- МартинаУорд-Проуз75'
- ТадичSims74'
- Робсон-КануРондон71'
- ШадлиМоррисон53'
- Робсон-Кану52'
- ХёйбьергРодригес52'
- Робсон-Кану50'
- Перерыв
- НьомМакклин45'
- 1-ый тайм
- Филлипс43'
- Лонг41'
- Ньом36'
- ван Дейк32'
Перед матчем
Онлайн
Саутгемптон - Вест Бромвич
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Саутгемптон и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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