Арсенал
    -
    19:00
    01.01.17
    Стадион Эмирейтс
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 19
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      Арсенал - Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии - 1 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 1 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Кристал Пэлас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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