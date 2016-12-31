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- 2-ой тайм
- Чеймберс90'
- Погба86'
- Марсьяль85'
- ТраореФабиo82'
- ЛидбиттерКлейтон78'
- СмоллингРэшфорд72'
- Лидбиттер67'
- ФеллайниМата64'
- БлиндРохо64'
- ДаунингРамирес63'
- Блинд57'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Айтор Каранка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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30 ударов не забивал «МЮ», а потом реализовал два удара кряду.
Моуринью нарывается, не отдавая сопернику ввести мяч.
Мата попал в офсайд, но продолжил бежать и отправил мяч в ворота. Мэйсон пожалел карточки.
4 минуты добавил Мэйсон!
А «МЮ» теперь спокойно держит мяч в центре поля.
Фергюсон ликует на трибунах!
Поль головой замкнул навес Маты.
ГООООООООООООООЛ!!!!! ПОГБА!!!!!!!!
Погба вывел Марсьяля один на один с вратарем, и тот прошил сетку ворот Вальдеса.
ГОООООООООООООООЛ!!!! МАРСЬЯЛИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!
МАТА!! Скидка от Погба, Хуан бьет с границ 11 штрафной, но там сплошь защитники.
Последняя замена в игре – Фабио вместо Траоре.
И не может встать Антони. Френд сзади врезал по ноге сопернику. Врачи на поле.
МАРСЬЯААААААААААААААААААААААЛЬ! Все пора уходить с поля. ничего не везет. Пробил прямо по вратаря.
Неудачный прострел Валенсии с фланга: мяч прискакал к Вальдесу во вратарскую.
Трибуны «Олд Траффорда» в бешенстве. Рэшфорд в штрафной обыграл защитника, но тот схватил соперника руками и уложил его на газон. Мэйсон говорит, что надо играть дальше.
«Мидлсбро» завладел мячом, замедлил игру и даже провел замену: Клейтон сменил Лидбиттера.
Мхитаряна жестко сбивают на линии штрафной, но судья молчит. Мяч доходит до Рэшфорда, тот бьет слету, и Вальдес снова спасает ворота.
АААААААААААА! Что же так не везет Марсьядю?! Антонио с острого угла прокинул мяч между ног Вальдесу, мяч полетел вдоль линии ворот, и никто не сыграл на добивании....
Последняя замену у «МЮ»: Рэшфорд вышел вместо Смоллинга.
Шанс сравнять счет! Ибра получил мяч низом на углу вратарской и мощно пробил прямо во Вальдеса.
Негредо с линии штрафной скинул на Лидбиттера, и тот низом прокинул мяч мимо Де Деха.
ГОООООООООООООООООООООЛ! «Мидсбро» внезапно вышел вперед!!! Вот это да!
Марсьяль! Из-за пределов штрафной пробил дальний угол, но Вальдес намертво зафиксировал мяч.
И «МЮ» следом: Мата меняет Феллайни, Рохо – Блинда.
Замену провел Каранка. У гостей выходит Рамирес вместо Даунинга.
Контратака «Боро». Форшо через все поле пробежал, пасанул вперед на Негредо, тот с развороту хотел вернуть мяч партнеру, но Форшо уже сместила к боковой.
Мяч из штрафной «Боро» отлетает к Эррере, и тот решает превзойти Погба в плане высоты удара. Но Поль пока не превзойден.
Валенсия навесил на дальнюю штангу Ибре, тот попытался скинуть мяч Марсьялю, но потерпел неудачу.
И первая желтая. Блин срубил разгонявшегося Траоре на центральной линии.
Снова Марсьяль угрожает воротам, хаотично отбиваются гости, но накрывают короткую передачу в штрафной.
Ответочка от «Боро»! Форшо пробил с угла штрафной низом, но снова мимо. 7 ударов у «Мидлсбро», и все в молоко.
ААААААААААА!!!! Какой гол мог быть. Погба протащил мяч изглубины, отпасовал направо Ибрагимовичу, а тот сходу отдал прострел под набегавшего Мхитаряна. Армянин чуть-чуть не попал по мячу, хотя лайнсмен все равно поднял флажок.
ПОГБА! Снова удар через себя и снова мимо.
Марсьяль вывел Ибрагимовича один на один, но в последний момент защитник выбил мяч из-под ног шведа.
Теперь левый фланг задействовали манкунианцы. Блинд исполнил такой навес, что даже если бы Ибрагимович стоял на плечах Погба, то все равно не дотянулся бы.
Угловой заработали хозяева – Златан чуть-чуть не успел к мячу после неудачной скидки головой защитника.
Погба по диагонали отпасовал на Михтаряна на фланг, а тот перевел мяч в центр штрафной на Ибрагимовича, но до Златана пас не дошел.
Возобновляется игра.
Минуту держали в атаке мяч «красные дьяволы». Мэйсону это надоело, и он дал свисток на окончание первого тайма.
Хаотичная атака удалась гостям. Лидбиттер пробил издали и не попал в створ.
Феллайни снова выиграл воздух и проверил насколько отошел от удара Вальдес. Вполне отошел.
Минуты две врачи колдовали над Вальдесом, а Ибра ходил злой и негодующий.
ААААААА! Какой мог бы быть гол у Ибры! Великолепный навес исполнил Марсьяль и Ибра фирменным каратистким ударом протолкнул мяч мимо Вальдеса в ворота, но врезался во вратаря, и Ли Мэйсон засчитал шведу опасную игру.
Марсьяль! Как метеор ушел от опекуна и сделал прострел в надежде на подставленную ногу , но мяч нашел лишь спину защитника. В следующей атаке Антони пробил сам и потряс штангу.
Момент у Мхитаряна. С острого угла Генрих пробил и не попал в дальний угол!
Феллайни! Валенсия долго накручивал защитник у границ штрафной, а потом резким движением отпасовал бельгийцу низом. Тот стоял к воротам спиной и не ожидал такого подарка, поэтому не обработал мяч сходу не, и Гибсон в подкате накрыл соперника.
Опасно! Марсьяль отдал передачу на оставленного неприкрытым Феллайни, и после удара бельгийца мяч пролетел над крестовиной.
Вальдес!!! Защитник накрывает Марсьяля, но Мхитарян успел к выбитому мячу первым. Мяч шел в притирку со штангой, но Вальдес сложился и спас ворота.
Даунинг прорвался по левому флангу и навесил на набегавшего Негредо, но выпрыгнул выше Смоллинг.
8 ударов по воротам, и всего один в створ. Спасибо Погба за это. Но у «Мидлсбро» 4 удара, и все неточные.
Всего 64% времени мячом владеет «МЮ», хотя по ощущениям преимущество команды Муоринью тотальное.
Опаснейший штрафной заработал Марсьяль прямо перед воротами метрах в 20. Исполнять вызвался Погба, удар... и мяч снова летит на крышу «Олд Траффорд».
Снова Погба в деле, но в окружении четырех защитников позволил обокрасть себя.
Теперь Погба из глубины увидел выбегающего за спины защитников Ибрагимовичу и послал мяч низом, но слишком сильно. Вальдес – первый на мяче.
Погба передал мяч Ибрагимовичу на линию штрафной, швед сделал несколько шагов вперед и пробил с острого угла прямо в защитника.
КАК?! Что творит Френд?! Контратака «Мидлсбро», Френд получил пас перед пустыми воротами, но полчаса обрабатывал мяч, и в итоге под удар бросился Феллайни.
Перехватили гости мяч и теперь перепасовываются в обороне под жестким прессингом!!
Снова Погба в деле. Пас под удар от Блинда, и француз из района 11-метровой отметки бьет высоко, в надеже перебросить мяч через крышу «Олд Траффорд».
Аааааааа! Погба пробил через себя и попал в штангу. Причем француз в офсайде был, но судья не свистнул.
Ой, какой провал в обороне «Мидлсбро». Неудачный пас назад, и Мхитарян в подкате отправляет мяч в сторону Ибрагимовича, выбегавшего из-за спины защитника, но Вальдес – первый на мяче.
Жестко Феллайни действует против Траоре на чужой половине поле. Рано так заводиться.
Марсьяль задействовал левый фланг и заставил Калума нарушить на себе правила. Навес со штрафного пришелся на защитников.
На встречных курсах проходит игра, очень живо все смотрится.
Ответная атака манкунианцев. Ибрагимович пробил из-под защитника и заработал угловой. После подачи выше всех выпрыгнул Феллайни, который махнул волосатой головой и переправил мяч в руки Вальдесу.
Ибрагимович вынес мяч из штрафной на Френда, тот пробил слету, и мяч пролетел над перекладиной.
Ааааааааааааааа! три в одиного выходили гости. Партнеры активно просили передачи, но Траоре побеждал к границам штрафной и нанес убогий удар низом.
Мхитарян подал прямо на защитника.
Первая атака с правого фланг. Валенсия подавал в штрафной, но мяч угодил во Френда и ушел на угловой.
Матч стартовал, «красные дьяволы» начинают с центра.
C наступающими! Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию последней в 2016 году игры для «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро».