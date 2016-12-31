Манчестер Юнайтед
Завершено
0
2
-
1
0
18:00
31.12.16
Олд Траффорд
Мидлсбро
Чемпионат Англии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Манчестер Юнайтед
  • Мидлсбро
  • Чеймберс
    90'
  • Погба
    86'
  • Марсьяль
    85'
  • ТраореФабиo
    82'
  • ЛидбиттерКлейтон
    78'
  • СмоллингРэшфорд
    72'
  • Лидбиттер
    67'
  • ФеллайниМата
    64'
  • БлиндРохо
    64'
  • ДаунингРамирес
    63'
  • Блинд
    57'
Перед матчем

Онлайн
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Айтор Каранка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
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90+4' 

30 ударов не забивал «МЮ», а потом реализовал два удара кряду.

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90+3' 

Моуринью нарывается, не отдавая сопернику ввести мяч.

90+3' 

Мата попал в офсайд, но продолжил бежать и отправил мяч в ворота. Мэйсон пожалел карточки.

90+1'

4 минуты добавил Мэйсон!

90' 

А «МЮ» теперь спокойно держит мяч в центре поля.

88' 

Фергюсон ликует на трибунах!

87' 

Поль головой замкнул навес Маты.

86'

ГООООООООООООООЛ!!!!! ПОГБА!!!!!!!!

Manchester United's Zlatan Ibrahimovic celebrates with Henrikh Mkhitaryan and Paul Pogba after Feyenoord's Brad Jones scores an own goal and the third for Manchester United
86' 

Погба вывел Марсьяля один на один с вратарем, и тот прошил сетку ворот Вальдеса.

Anthony Martial
85'

ГОООООООООООООООЛ!!!! МАРСЬЯЛИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!

83' 

МАТА!! Скидка от Погба, Хуан бьет с границ 11 штрафной, но там сплошь защитники.

82' 

Последняя замена в игре – Фабио вместо Траоре.

82'

И не может встать Антони. Френд сзади врезал по ноге сопернику. Врачи на поле.

81' 

МАРСЬЯААААААААААААААААААААААЛЬ! Все пора уходить с поля. ничего не везет. Пробил прямо по вратаря.

80' 

Неудачный прострел Валенсии с фланга: мяч прискакал к Вальдесу во вратарскую.

78' 

Трибуны «Олд Траффорда» в бешенстве. Рэшфорд в штрафной обыграл защитника, но тот схватил соперника руками и уложил его на газон. Мэйсон говорит, что надо играть дальше.

77'

«Мидлсбро» завладел мячом, замедлил игру и даже провел замену: Клейтон сменил Лидбиттера.

75' 

Мхитаряна жестко сбивают на линии штрафной, но судья молчит. Мяч доходит до Рэшфорда, тот бьет слету, и Вальдес снова спасает ворота.

73'

АААААААААААА! Что же так не везет Марсьядю?! Антонио с острого угла прокинул мяч между ног Вальдесу, мяч полетел вдоль линии ворот, и никто не сыграл на добивании....

72'

Последняя замену у «МЮ»: Рэшфорд вышел вместо Смоллинга.

69'

Шанс сравнять счет! Ибра получил мяч низом на углу вратарской и мощно пробил прямо во Вальдеса.

68' 

Негредо с линии штрафной скинул на Лидбиттера, и тот низом прокинул мяч мимо Де Деха.

Middlesbrough's Grant Leadbitter
67'

ГОООООООООООООООООООООЛ! «Мидсбро» внезапно вышел вперед!!! Вот это да!

65'

Марсьяль! Из-за пределов штрафной пробил дальний угол, но Вальдес намертво зафиксировал мяч.

64'

И «МЮ» следом: Мата меняет Феллайни, Рохо – Блинда.

63'

Замену провел Каранка. У гостей выходит Рамирес вместо Даунинга.

61' 

Контратака «Боро». Форшо через все поле пробежал, пасанул вперед на Негредо, тот с развороту хотел вернуть мяч партнеру, но Форшо уже сместила к боковой.

60' 

Мяч из штрафной «Боро» отлетает к Эррере, и тот решает превзойти Погба в плане высоты удара. Но Поль пока не превзойден.

59' 

Валенсия навесил на дальнюю штангу Ибре, тот попытался скинуть мяч Марсьялю, но потерпел неудачу.

57'

И первая желтая. Блин срубил разгонявшегося Траоре на центральной линии.

56' 

Снова Марсьяль угрожает воротам, хаотично отбиваются гости, но накрывают короткую передачу в штрафной.

54' 

Ответочка от «Боро»! Форшо пробил с угла штрафной низом, но снова мимо. 7 ударов у «Мидлсбро», и все в молоко.

53'

ААААААААААА!!!! Какой гол мог быть. Погба протащил мяч изглубины, отпасовал направо Ибрагимовичу, а тот сходу отдал прострел под набегавшего Мхитаряна. Армянин чуть-чуть не попал по мячу, хотя лайнсмен все равно поднял флажок.

51' 

ПОГБА! Снова удар через себя и снова мимо.

51' 

Марсьяль вывел Ибрагимовича один на один, но в последний момент защитник выбил мяч из-под ног шведа.

50' 

Теперь левый фланг задействовали манкунианцы. Блинд исполнил такой навес, что даже если бы Ибрагимович стоял на плечах Погба, то все равно не дотянулся бы.

48' 

Угловой заработали хозяева – Златан чуть-чуть не успел к мячу после неудачной скидки головой защитника.

49' 

Погба по диагонали отпасовал на Михтаряна на фланг, а тот перевел мяч в центр штрафной на Ибрагимовича, но до Златана пас не дошел.

46'

Возобновляется игра.

45+2'

Минуту держали в атаке мяч «красные дьяволы». Мэйсону это надоело, и он дал свисток на окончание первого тайма.

45' 

Хаотичная атака удалась гостям. Лидбиттер пробил издали и не попал в створ.

43'

Феллайни снова выиграл воздух и проверил насколько отошел от удара Вальдес. Вполне отошел.

41'

Минуты две врачи колдовали над Вальдесом, а Ибра ходил злой и негодующий.

39'

ААААААА! Какой мог бы быть гол у Ибры! Великолепный навес исполнил Марсьяль и Ибра фирменным каратистким ударом протолкнул мяч мимо Вальдеса в ворота, но врезался во вратаря, и Ли Мэйсон засчитал шведу опасную игру.

38'

Марсьяль! Как метеор ушел от опекуна и сделал прострел в надежде на подставленную ногу , но мяч нашел лишь спину защитника. В следующей атаке Антони пробил сам и потряс штангу.

38' 

Момент у Мхитаряна. С острого угла Генрих пробил и не попал в дальний угол!

37' 

Феллайни! Валенсия долго накручивал защитник у границ штрафной, а потом резким движением отпасовал бельгийцу низом. Тот стоял к воротам спиной и не ожидал такого подарка, поэтому не обработал мяч сходу не, и Гибсон в подкате накрыл соперника.

32'

Опасно! Марсьяль отдал передачу на оставленного неприкрытым Феллайни, и после удара бельгийца мяч пролетел над крестовиной.

30' 

Вальдес!!! Защитник накрывает Марсьяля, но Мхитарян успел к выбитому мячу первым. Мяч шел в притирку со штангой, но Вальдес сложился и спас ворота.

28' 

Даунинг прорвался по левому флангу и навесил на набегавшего Негредо, но выпрыгнул выше Смоллинг.

27

8 ударов по воротам, и всего один в створ. Спасибо Погба за это. Но у «Мидлсбро» 4 удара, и все неточные.

26'

Всего 64% времени мячом владеет «МЮ», хотя по ощущениям преимущество команды Муоринью тотальное.

25' 

Опаснейший штрафной заработал Марсьяль прямо перед воротами метрах в 20. Исполнять вызвался Погба, удар... и мяч снова летит на крышу «Олд Траффорд».

23' 

Снова Погба в деле, но в окружении четырех защитников позволил обокрасть себя.

22' 

Теперь Погба из глубины увидел выбегающего за спины защитников Ибрагимовичу и послал мяч низом, но слишком сильно. Вальдес – первый на мяче.

20' 

Погба передал мяч Ибрагимовичу на линию штрафной, швед сделал несколько шагов вперед и пробил с острого угла прямо в защитника.

18'

КАК?! Что творит Френд?! Контратака «Мидлсбро», Френд получил пас перед пустыми воротами, но полчаса обрабатывал мяч, и в итоге под удар бросился Феллайни.

17' 

Перехватили гости мяч и теперь перепасовываются в обороне под жестким прессингом!!

15' 

Снова Погба в деле. Пас под удар от Блинда, и француз из района 11-метровой отметки бьет высоко, в надеже перебросить мяч через крышу «Олд Траффорд».

14'

Аааааааа! Погба пробил через себя и попал в штангу. Причем француз в офсайде был, но судья не свистнул.

13' 

Ой, какой провал в обороне «Мидлсбро». Неудачный пас назад, и Мхитарян в подкате отправляет мяч в сторону Ибрагимовича, выбегавшего из-за спины защитника, но Вальдес – первый на мяче.

12' 

Жестко Феллайни действует против Траоре на чужой половине поле. Рано так заводиться.

10' 

Марсьяль задействовал левый фланг и заставил Калума нарушить на себе правила. Навес со штрафного пришелся на защитников.

8' 

На встречных курсах проходит игра, очень живо все смотрится.

6' 

Ответная атака манкунианцев. Ибрагимович пробил из-под защитника и заработал угловой. После подачи выше всех выпрыгнул Феллайни, который махнул волосатой головой и переправил мяч в руки Вальдесу.

4'

Ибрагимович вынес мяч из штрафной на Френда, тот пробил слету, и мяч пролетел над перекладиной.

3' 

Ааааааааааааааа! три в одиного выходили гости. Партнеры активно просили передачи, но Траоре побеждал к границам штрафной и нанес убогий удар низом.

2' 

Мхитарян подал прямо на защитника.

2' 

Первая атака с правого фланг. Валенсия подавал в штрафной, но мяч угодил во Френда и ушел на угловой.

1'

Матч стартовал, «красные дьяволы» начинают с центра.

11:09 

C наступающими! Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию последней в 2016 году игры для «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро».

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