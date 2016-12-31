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- 2-ой тайм
- БарнсТарковски85'
- ГрейВоукс78'
- О'ШиЛав72'
- Дефо71'
- ДефурГудмундссон68'
- Барнс (P)67'
- Грей53'
- Грей51'
- Перерыв
- АничебеПиенар45'
- 1-ый тайм
- Марни45'
- Джонс43'
- Грей31'
- КонеНдонг24'
Перед матчем
Онлайн
Бёрнли - Сандерленд
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Пол Брейсуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бёрнли и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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