Бёрнли
Завершено
0
4
-
1
0
18:00
31.12.16
Тарф Мур
Сандерленд
Чемпионат Англии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Бёрнли
  • Сандерленд
  • БарнсТарковски
    85'
  • ГрейВоукс
    78'
  • О'ШиЛав
    72'
  • Дефо
    71'
  • ДефурГудмундссон
    68'
  • Барнс (P)
    67'
  • Грей
    53'
  • Грей
    51'
  • Перерыв
  • Бёрнли
  • Сандерленд
  • АничебеПиенар
    45'
  • 1-ый тайм
  • Бёрнли
  • Сандерленд
  • Марни
    45'
  • Джонс
    43'
  • Грей
    31'
  • КонеНдонг
    24'
Перед матчем

Онлайн
Бёрнли - Сандерленд
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Пол Брейсуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бёрнли и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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