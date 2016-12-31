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Лестер Сити - Вест Хэм

Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Вест Хэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Славен Билич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Вест Хэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лестер Сити и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

