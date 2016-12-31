Лестер Сити
Завершено
0
1
-
0
0
18:00
31.12.16
Стадион Уолкерс
Вест Хэм
    Чемпионат Англии • Тур 19
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лестер Сити
    • Вест Хэм
    • Ланцини
      84'
    • Симпсон
      83'
    • СлиманиУльоа
      82'
    • ГрэйОкадзаки
      80'
    • КуятеФернандес
      78'
    • Шмейхель
      72'
    • Нордтвейт
      71'
    • МарезФухс
      70'
    • Олбрайтон
      66'
    • АйюФегули
      65'
    • НоблЛанцини
      57'
    • Амарти
      47'
    • 1-ый тайм
    • Лестер Сити
    • Вест Хэм
    • Огбонна
      45'
    • Хут
      44'
    • Слимани
      20'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лестер Сити - Вест Хэм
    Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Вест Хэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Славен Билич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Вест Хэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лестер Сити и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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