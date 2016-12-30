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Халл Сити - Эвертон

Чемпионат Англии - 30 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Халл Сити – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 30 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мик Фелан или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Халл Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

