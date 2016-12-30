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- 2-ой тайм
- МиральясФунес Мори87'
- ДиомандеХаддлстоун85'
- Баркли84'
- Магуайр83'
- Дэйвис75'
- ВаленсияКэлверт-Левин74'
- БарриДэйвис66'
- Снодграсс65'
- Эль-Мухаммади62'
- Джагелка60'
- МейлерКлукас56'
- 1-ый тайм
- Маршалл (автогол)45'
- Доусон6'
Перед матчем
Онлайн
Халл Сити - Эвертон
Чемпионат Англии - 30 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Халл Сити – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 30 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Фелан или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Халл Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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