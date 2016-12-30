Халл Сити
Завершено
0
2
-
2
0
23:00
30.12.16
Стадион КC
Эвертон
Чемпионат Англии • Тур 19
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Халл Сити
  • Эвертон
  • МиральясФунес Мори
    87'
  • ДиомандеХаддлстоун
    85'
  • Баркли
    84'
  • Магуайр
    83'
  • Дэйвис
    75'
  • ВаленсияКэлверт-Левин
    74'
  • БарриДэйвис
    66'
  • Снодграсс
    65'
  • Эль-Мухаммади
    62'
  • Джагелка
    60'
  • МейлерКлукас
    56'
  • 1-ый тайм
  • Халл Сити
  • Эвертон
  • Маршалл (автогол)
    45'
  • Доусон
    6'
Перед матчем

Онлайн
Халл Сити - Эвертон
Чемпионат Англии - 30 декабря 2016

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Халл Сити – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 30 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Фелан или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Халл Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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