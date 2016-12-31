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- 2-ой тайм
- Адам86'
- Коста85'
- ВиллианЧалоба84'
- МозесИванович82'
- ФабрегасМатич73'
- Диуф70'
- Алонсо70'
- Виллиан65'
- Крауч64'
- АфеллайИмбула62'
- ШачириКркич61'
- Фабрегас59'
- Виллиан57'
- Мартинс Инди46'
- 1-ый тайм
- Кэйхилл34'
- Мозес24'
Перед матчем
Онлайн
Челси - Сток
Чемпионат Англии - 31 декабря 2016
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Финальный свисток!
Как Алонсо-то подключился, прострелил в центр, но попал в катящегося защитника и заработал угловой.
Диего Коста хотел поиздеваться над Бруно, прокинув мяч у него перед носом, но голландский центрхав прочитал этот финт и отобрал владение себе.
Три минуты накинул арбитр Мэдли.
Бум, еще удар! Это Маркос Алонсо примерился к воротам, но дальний плевок не попал в створ!
Потрясающе.
Чалоба отдал на Азара, тот прокинул дальше на Аспиликуэту, но Дэйв долго обрабатывал мяч и затормозил нападение команды.
#гол Косты
Чарли Адам чего-то много фолил сегодня, а желтую получил только сейчас.
КАКОЙ ГОЛ ДИЕГО КОСТЫ, ПОТРЯСАЮЩЕ, 4:2!!!!!
И Чалоба выходит вместо Виллиана.
Бранислав Иванович заменил Виктора Мозеса.
Ага, это, оказывается, Аспиликуэта выбил мяч и чуть не попал в голову Краучу!
Ой, вот это подача с правого фланга, Крауч чуть не долетел до мяча, но оборона Лондона справилась с этой каланчой!
Крауч падает в борьбе за мяч и обворожительно улыбается арбитру своей усмешкой девственника.
Чарли Адам нарушил правила на своей половине поля, «Челси» разыгрывает мяч.
Еще одно достижение Сеска. Надо просто быть сескее!
Крауч подарил мяч Виллиану, быстрая доставка на правый фланг, пас Диего Косте в штрафную, испанский страйкер не попадает по воротам! Турбоситуация!
Антонио, надо чаще выпускать этого парня.
О-хо-хо, Коста пошел на правый край штрафной, но пока скинул пяткой мяч Мозесу – слабо для удачной передачи, Джонсон перехватил.
Матич меняет Фабрегаса.
Успокаивается игра, «Сток» вяло отбивается от наскоков хозяев.
#гол Виллиана
Желтую карточку вручил арбитр Мэдли, точно дал Диуфу и, кажется, кому-то из «синих».
Ох-ох-ох! Ничейный мяч лежал перед штрафной гостей, Виллиан подбежал к нему и неудачно поставил стопу – удар улетел мимо ворот.
#гол Крауча
Маркос Алонсо рубил угол в чужой штрафной и упал в контакте с Джонсоном, но арбитр Мэдли не ставит пенальти.
Фабрегас выкатил Виллиану, тот пробил в ближний и попал, 3:2!!! Ну и жара!
КАКАЯ ЖАРА, ВИЛЛИАН, 3:2!!!!!!!
ГОЛ, ГОЛ, ГОЛ, ГОЛ!!!!!! ПИТЕР КРАУЧ, ВОТ ЭТО ДА!
Ух, Азар! Как пробил по воротам из-за штрафной, но не попал в створ!
#гол Виллиана
Шачири и Аффелай ушли с поля, Боян и Имбула появились в игре.
У «Стока» там готовятся замены. Посмотрим, что придумал Марк Хьюз.
Мозес посадил на задиницу Питерса, резко отдал в центр, Азар аккуратно скинул Виллиану, бразилец забил! 2:1!
ВИЛЛИАН, 2:1!!!!!!!!!!!
Мозес добежал до чужой лицевой, но не послал мяч в штрафную.
Шоукросс завалил в середине поля Диего Косту, это стандарт для «Челси».
Коста пошел к лицевой, Джонсон сопровождал страйкера, но Диего все равно пробил в ближний – Грант спас «гончаров».
#гол Мартинс-Инди
Ой-е-ей! Мозес протащил мяч к штрафной, упал под давлением обороны, выкатил его под удар Виллиану – бразилец чуть правее штанги саданул по воротам!
Адам сфолил на Канте и уронил французского опорника. Штрафной для «Челси».
Коста слезает с центра на правый фланг и помогает Виллиану сохранить мяч.
Обалдеть, кто бы мог подумать, что «Сток» сравняет счет, а!
Виллиан в штрафной, вокруг него трое, но бразилец пробил – правее штанги!
АААААА, ЭТО БРУНО МАРТИНС-ИНДИ!!!!!!!! КАК ОН ЗАБИЛ, 1:1!!!!!
Второй тайм!
Свисток на перерыв – 1:0 в пользу «Челси».
Аспиликуэта увалил на газон Диуфа и привез штрафной.
Питерс пробежал по левому флангу к чужой лицевой, но так и не добился чего-то опасного.
А Луис еще и правила нарушил в атаке. Неудачный штрафной лондонцев.
Три человека в стенке, Сеск с левого фланга навесил, Давид Луис не добрался до мяча.
И еще один фол у штрафной «Стока», Виллиан и Фабрегас у мяча.
Коста! Двинул по воротам, перекинул стенку, но не попал в створ.
Диуф глупо отдал мяч Канте, Н'Голо отпасовал Азару, бельгиец продюсирует передачу внутрь, но Чарли Адам выставил руку и прервал диагональ. Стандарт для «Челси»!
Как Канте пробросил мяч после перехвата, но далеко отпустил его и потерял владение.
«Челси» контролирует мяч в центре поля, они приблизились этим голом к 13-й победе подряд в АПЛ.
#гол Кэйхилла
Райан Шоукросс проиграл борьбу в воздухе и выпустил Кэйхилла на втором этаже. 1:0!
ГЭРИ! КЭЙХИЛЛ! ГОЛОВОЙ! 1:0!
Давид Луис забросил на Диего Косту, испанец пробрасывает мяч мимо защитника, Грант вышел из ворот и выбил атаку из-под ноги форварда!
Шоукросс держал руками Азара, Эден упал при приеме мяча, но арбитр Мэдли пропустил этот момент.
Виллиан отлично прошел мимо Джонсона, Диуф вошел с ним в контакт и уронил – нет фола, бразилец сам упал.
Коста укрывает мяч корпусом, тащит его вперед, отдает пас на Виллиана, бразилец чего-то тормозит – и атаку, и вообще.
Мозес просунул ногу за мячом, а там оказался Аффелай. Фол нигерийскому фулбэку.
Азар направил хорошую передачу направо на Мозеса, Виктор финтит перед защитником, но пасует под себя.
Давид Луис чуть не привез момент в середине поля, Фабрегас примчался обратно и помог в отборе.
Шачири навесил с углового, Адам с отклонением пробил головой – чуть в сторону от ворот!
Пас низом в штрафную под удар, Шачири отпрыгнул и засандалил мяч в небеса. Эх!
Мозес хватал Питерса у лицевой и получил желтую карточку.
50:50 по владению мячом, зато по ударам – 5:1 в пользу «Челси».
Кэйхилл пробил головой – Грант отразил эту попытку Гэри!
Еще один розыгрыш корнера, Давид Луис простреливает с правого фланга – Адам следит за Костой и выносит мяч!
Коста падает на газон после контакта с Адамом, атака «Челси» накренилась на правый фланг, затык в нападении, и свисток арбитра Мэдли. Все же фол.
Навес Диуфа с правого фланга, Аспиликуэта выносит мяч на угловой.
Ааааааааа!!!!! Фабрегас вырезал пас на Косту в штрафной, он подработал мяч и пробил в дальний угол – Грант отразил, рикошет, и голкипер забрал сразу этот удар в перчатки!
Канте двигается на левый фланг, пас на Алонсо, дальше в центр Азару, Эден на Мозеса, сейчас Виллиан, который теряет мяч.
Ух, и тут же турбопас Азара на свободного Мозеса, но защита перехватывает мяч!
Азар думает, во сколько сегодня «Ирония судьбы» по телеку.
Классный пас Адама со штрафного низом, прострел внутрь, который прерывает только Аспилкуэта.
Сеск уронил Аллена и привез еще один стандарт на свои ворота.
Фабрегас выдавал тончайший пас между двумя соперниками, но Адам с Алленом не пустили мяч к Азару.
Отличный заброс от Шачири, Шоукросс выбегал в центр штрафной для удара, но Давид Луис вылетел раньше и успел на перехват!
Аспиликуэта теперь вернулся на свою половину и обронил Аффелая. Еще стандарт для «Стока».
Аспиликуэта поддержал атаку, но далеко отпустил мяч и от ноги соперника отыгрался в аут.
Фол лондонцев у своей трети поля, Шачири будет подавать в штрафную.
«Синие» разыграли корнер, Канте на ударной позиции и стреляет низом в дальний угол – чуть левее штанги покатился мяч!
Азар, Азар, Азар! Продрался к линии штрафной, ушел от защитников и пробил – рикошет, только угловой для «Челси»!
Аллен отдал на Аффелая к линии офсайда, но Ибрагим не вышел из вне игры и услышал свисток арбитра.
Отлично вышел из обороны «Челси», Коста пяткой оставляет Виллиану, бразилец разворачивается и тормозит нападение.
Азар разгонял атаку, отдал направо Виллиану, но слишком слабый пас перехватила оборона.
Диуф отдал на Аллена, диагональ на Питерса, защита «Челси» отжимает у Эрика мяч.
Погнали!
Фабрегас сегодня в старте, Матич сел на скамейку.
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