Ливерпуль
    -
    20:30
    31.12.16
    Энфилд
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 19
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      Ливерпуль - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 31 декабря 2016

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проводят 2016 год матчем на «Энфилде». Запрыгиваете на Eurosport.ru.

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