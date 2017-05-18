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Лестер Сити - Тоттенхэм
Чемпионат Англии - 18 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 18 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Крэйг Шекспир или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лестер Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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