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- 2-ой тайм
- Градель90'
- АрнаутовичПитерс89'
- Шоукросс (автогол)81'
- ПьюАйб79'
- ДиуфУолтерс78'
- Диуф73'
- СтанисласГрадель72'
- Станислас62'
- МуссеФрейзер58'
- 1-ый тайм
- Муссе (автогол)33'
- Артер26'
Перед матчем
Онлайн
Борнмут - Сток
Чемпионат Англии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эдди Хоу или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Борнмут – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Борнмут и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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