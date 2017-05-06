Борнмут
Завершено
0
2
-
2
0
17:00
06.05.17
Виталити Стэдиум
Сток Сити
Чемпионат Англии • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Борнмут
  • Сток Сити
  • Градель
    90'
  • АрнаутовичПитерс
    89'
  • Шоукросс (автогол)
    81'
  • ПьюАйб
    79'
  • ДиуфУолтерс
    78'
  • Диуф
    73'
  • СтанисласГрадель
    72'
  • Станислас
    62'
  • МуссеФрейзер
    58'
  • 1-ый тайм
  • Борнмут
  • Сток Сити
  • Муссе (автогол)
    33'
  • Артер
    26'
Перед матчем

Онлайн
Борнмут - Сток
Чемпионат Англии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Сток Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эдди Хоу или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Борнмут – Сток Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Борнмут и Сток Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0