Бёрнли
Завершено
0
2
-
2
0
17:00
06.05.17
Тёрф Мур
Вест Бромвич
Чемпионат Англии • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Бёрнли
  • Вест Бромвич
  • Ньом
    90'
  • УилсонЯкоб
    88'
  • Воукс
    86'
  • Маколи
    85'
  • АрфилдГудмундссон
    83'
  • БойдБрэйди
    83'
  • БарнсГрей
    80'
  • Доусон
    78'
  • Уилсон
    76'
  • Рондон
    66'
  • Барнс
    58'
  • Воукс
    56'
  • ФилдМоррисон
    55'
  • ЭвансНьом
    51'
Перед матчем

Онлайн
Бёрнли - Вест Бромвич
Чемпионат Англии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бёрнли и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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