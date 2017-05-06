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- 2-ой тайм
- Ньом90'
- УилсонЯкоб88'
- Воукс86'
- Маколи85'
- АрфилдГудмундссон83'
- БойдБрэйди83'
- БарнсГрей80'
- Доусон78'
- Уилсон76'
- Рондон66'
- Барнс58'
- Воукс56'
- ФилдМоррисон55'
- ЭвансНьом51'
Перед матчем
Онлайн
Бёрнли - Вест Бромвич
Чемпионат Англии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Вест Бромвич на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Вест Бромвич? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бёрнли и Вест Бромвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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