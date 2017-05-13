Манчестер Сити
    -
    14:30
    13.05.17
    Этихад
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 37
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      Манчестер Сити - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Крэйг Шекспир? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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