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Мидлсбро - Саутгемптон
Чемпионат Англии - 13 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Мидлсбро – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Мидлсбро – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Мидлсбро и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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