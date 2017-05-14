Тоттенхэм
    -
    18:30
    14.05.17
    Уайт Харт Лейн
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 37
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      Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Тоттенхэм» готов забронировать вторую строчку в Премьер-лиге, но «Ман Юнайтед» явно против.

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