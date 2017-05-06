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- 2-ой тайм
- Отаменди90'
- Дилэйни90'
- ЖезусИхеаначо84'
- СанеНавас84'
- Стерлинг82'
- КеллиДилэйни76'
- СильваСабалета68'
- МиливойевичФламини67'
- де Брёйне59'
- ТаунсендЛи57'
- Миливойевич52'
- Компани49'
- 1-ый тайм
- Компани33'
- Келли4'
- Сильва2'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Кристал Пэлас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Все, Оливер отпустил грехи «Кристал Пэлас» судейским свистком. «Манчестер Сити» разгромил «орлов» и вышел на третье место в АПЛ, обогнав «Ливерпуль».
Де Брёйне подал штрафной, Отаменди вынырнул из гущи игроков и забодал мяч в сесть.
ГООООООООООООООООЛ!!! ОТАМЕНДИ!!!
Стерлинг ломился по флангу, но его смял Дилейнию Желтая парню.
Оливер решил, что «Кристал Пэлас» заслуживает еще больше мук, поэтому кровожадно добавил три минуты.
Уорд в подкате спас «Кристал Пэлас» от опасного простерла Наваса.
Заха сам подал, и Бентеке чуть не забодал мяч в сетку. Но никак не летит мяч, куда надо «орлам».
Стерлинг подсек Заха на половине «Манчестер Сити». Тот вроде устоял, но решил упасть, чтобы заработать штрафной.
Ли кое-как догнал Стерлинга и выбил на угловой. Кевин подал корнер, но защитники выбили.
А вот и финальная пика от Стерлинга.
Сане, который бил-бил, да не забил, ушел с поля. Вышел Навас. А еще Габи заменили на Ихеаначо.
Сабалета скинул головой перевод с правого фланга в штрафную «Кристал Пэлас», свободный от опеки Стерлинг подобрал мяч и порвал сетку.
ГООООООООООООООООЛ!!! СТЕРЛИНГ!!!
Даже Сабалете дали пробить. «Кристал Пэлас» совсем забил.
Долго-долго оказывали помощь Уорду прямо на поле, будто это «Кристал Пэлас» выигрывает, а не «Манчестер Сити». В конце концов, ваты напихали в нос.
Сане вмазал локтем в нос Уорду. СУдья проглядел, а у защитника фонтан кровяки из ноздрей.
Еще одна замена: Келли уступил место Дилэйни.
А, ну вот один – Сане пробил после прострела Фернандиньо, но снвоа не попал.
Игра чуть более равная пошла, но опустилась центр поля, ударов нет совсем.
Вот что успел Сильва за 66 минут. Овации стоя.
Де Брёйне организовал больше опасных моментов, чем весь «Кристал Пэлас». Никогда не понимал, почему одна команда может так уничтожать другую – ведь у всех равные условия в плане: ноги две, руки две, голова одна.
Кабальеро так заскучал в этом матче, что минут пять выносил от ворот – растянул время, чтобы мяч потрогать подольше.
А Габи Жезус за шесть матчей организовал шесть пуль – четыре гола и два ассиста.
Ой, у «Манчестер Сити» тоже замена сразу же. Сильва покинул поле ради Сабалеты.
Вместо Миливойевича у «Кристал Пэлас» вышел Матьё Фламини – помните такого?
Вот играть еще практически полчаса. А зачем? Игрокам «Кристал Пэлас» хочется вызвать фельдшера – у них с мотрикой что-то.
Кевин поучаствовал в самом большом количестве голов из игроков «Манчестер Сити» в этом сезоне.
Заха прокинул в штрафную «Манчестер Сити» мимо Компани, но так усердствовал, что снес Отаменди.
#Гол Де Брёйне н-нада?
Коротышка Сильва выиграл верховую борьму, Габи покатил на Де Брёйне, и Кевин засадил в ближний.
ГООООООООООООООООЛ!!! ДЕ БРЁЙНЕ!!!
Габи гнался за мячом, но не догнал и улетел в щит вместе с мячом.
Де Брёйне, Сане и Стерлинг идеально вышли в контратаку в три паса. Лерой замыкал пас бельгийца, но пробил в Хеннесси.
Компани забил два гола за четыре матча – как за предыдущие 43.
«Манчестер Сити» очень хорош. Одна проблему – «горожане» играют совсем не так в матчах против сильных соперников, а не аутсайдеров.
Таунсенд хитро забросил на фланг убегавшему Ван Анхольту, но «горожане» перехватили.
Де Брёйне со штрафного шарахнул под перекладину, но вышло чуть выше. Хеннесси взлетел, как от взрыва.
И снова #гол – это результат позиционной ошибки.
И еще один очень острый момент у ворот «Кристал Пэлас» – это уже замыкание после подачи Де Брёйне с углового, но в этот раз пронесло гостей.
После розыгрыша углового «Манчестер Сити» возил мяч вокруг штрафной «Кристал Пэлас». Гости забыли прикрыть Компани, и Венсан бомбанул в угол после навеса.
ГООООООООООООООООЛ!!! КОМПАНИ!!!
Эллардайс в перерыве не делал замены. А Пепу и не за чем.
Силвьа на линии штрафной принял мяч, развернулся вокруг Миливойевича и пробил в ближний угол – не попал.
«Кристал Пэлас» с центра возобновил игру. Продолжаем хайпить.
«Кристал Пэлас» изобразил атаку в компенсированное время, даже кросс с фланга Клиши прошел. но Отаменди легко выбил. Все, перерыв, отдыхаем.
Минута компенсировано ко времени первого тайма.
Де Брёйне подал штрафной – плохо, Хеннесси легко поймал.
Заха догнал Фернандиньо и торжественно вонзил бразильца в траву.
Первый тайм очень быстро пролетел.
Стерлинг накручивал Шлуппа на углу штрафной «Кристал Пэлас», но защитник прочитал и легко оттеснил Рахима от мяча.
Шлупп поломал Де Брёйне. Боролись за мяч, и защитник зацепил ахилл бельгийцу.
Удар Бентеке и сэйв Кабальеро – первый выстрел от «Кристал Пэлас» за матч.
Сане снова сильно пробил в ближний угол после сольного прохода – Хеннесси блестяще вынес в сторону от ворот.
Габи Жезус упал в штрафной «Кристал Пэлас». Требовал пенальти, ибо упал, пытаясь достать заброс от Стерлинга. Оливеру плевать.
«Кристал Пэлас» что-то внезапно проснулся. Таунсенд шикарно набросил на Бентеке, тот перепрыгнул всех и боднул мяч очень опасно – Кабальеро спас в феерично прыжке.
Миливоевич шикарно подал, но хозяева перехватили мяч. Де Брёйне, правда, тут же потерял мяч, пошел заброс на Заха, но его прострел вынесли.
Заха заработал карточку для Компани – рванул по краю, и бельгиец не успел.
Хорошая подача была со штрафного у «Кристал Пэлас». Но выход «Манчестер Сити» в контратаку был еще лучше. Сане раскачал Келли и пробил из пределов штрафной. Хеннесси отбил на Стерлинга – Рахим шарахнул в защитника. «Кристал Пэлас» повезло.
Бентеке уже на глубине левого фланга борется за верховые мячи. В этот раз повезло – затолкали бельгийца.
Сильва и Стерлинг вдвоем располосовали штрафную «Кристал Пэлас» точными пасами, но заброс Давида на Габи улетел в офсайд.
В первые 20 минут у «Манчестер Сити» 74% владение и 95% точных пасов. Машина Пепа.
Сане хорошо забежал под пас Стерлинга, но запутался, упал и упустил мяч за лицевую – никто ему не мешал.
Туре отдал подлейший пас на Де Брёйне, который мог бы завершаться выходом один в один, но Келли поставил спину как раз во время.
«Манчестер Сити» пожертвовал мяч для «Кристал Пэлас». Это по другому не назовешь – просто дали гостям потыгракть минуту в середине поля, а потом Сане отнял обратно.
«Кристал Пэлас» улетел в контратаку, Панчон выдал шикарный кросс на Бентеке, но Отаменди прочитал и выбил в поле.
Ох, какой хороший пас сейчас Силвьа выдал на Стерлинга. Рахим легко убежал от Келли – тот все видел, прочитал, но сделать не мог физически. У Стерлига был шанс на удар, но он гна огромной скорости выдал неудоный пас на Габи, и удара не последовало вовсе.
Клиши, Туре и Фернандиньо катают мяч в центре – слегка рвут темп.
«Манчестер Сити» уверенно держит мяч, и у «Кристал Пэлас» пока есть только редкие переходы за центр поля. Конструктива в игре гостей нет.
Попивает.
Стерлинг опасно простреливал низом на Сане, но Келли вовремя выбил.
Стерлинг убегал от троих в контратаку, но защитники аккуратно и на высокой скорости мяч отн6яли – очень хорошо сыграли.
Казалось, Сане отдал неточный пас в штрафную, но туда ускорился Фернандиньо, и вышло идеально. Правда, прострел самого бразильца вынесли в аут.
Ван Анхоль какой-то финт показывал Фернандиньо, но в итоге пнул мяч в ноги Сане. Контратака «Манчестер Сити» разбилась об отбойник обороны, но «горожане» мяч сохранили.
В офсайд залез Стерлинг после длинного паса Компани. «Кристал Пэлас» только так мяч и получает.
«Кристал Пэлас» изображает прессинг, но «Манчестер Сити» очень легко выходит в атаку. Прямо пахнет разгромом.
Фернандиньо пробил издали – мяч пришел в руки Хеннесси.
Заброс в штрафную прошел на Де Брёйне, тот зачем то с острого угла пробил в касание, хотя мог и обработать – сильно выше прошел мяч.
А «Манчестер Сити» спокойно давит. Подал угловой Де Брёйне, но на углу штрафной, куда шел мяч, никого не было, и даже на подборе не успели.
«Кристал Пэлас» вымучивает атаки. Ворвался в штрафную хозяев Панчон, упал, но Майкл Оливер не нашел причин для пенальти.
Офсайда не было, огромные разрывы у «Кристал Пэлас» прямо в штрафной, еще и вынос отвратительный – прямо на #гол Сильвы.
Сане отдал Сильве на линию штрафной. Давид забросил на Стерлинга к лицевой. Рахим скинул во вратарскую под удар. Там Габи Жезус мелькал, но увидел бразилец набегавшего Давида, не тронул мяч – испанец вонзил без помех.
ГООООООООООООООООЛ!!! СИЛЬВА!!!
Бентеке выиграл верховую борьбу 295 раз в этом сезоне. Весь «Манчестер Сити»выиграл 520.
С центра начал «Манчестер Сити». Хайпанем немножечко?
Состав гостей.
Забудьте об Агуэро – Габи в деле.
Привет. «Ман Сити» принимает «Кристал Пэлас», а Eurosport ведет текстовый лайв матча специально для вас. Да вот именно для тебя, бро.