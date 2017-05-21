Уотфорд
    -
    17:00
    21.05.17
    Викаридж Роуд
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 38
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      Онлайн
      Уотфорд - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вальтер Мадзарри или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Уотфорд – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Уотфорд и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Сити» нужно не облажаться и точно попасть в Лигу чемпионов в первом сезоне Гвардиолы в АПЛ. Для этого обязательно обыгрывать «Уотфорд» в необязательном матче – попадание в основную сетку тогда обеспечено.

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