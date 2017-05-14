Вест Хэм
    -
    16:15
    14.05.17
    Олимпийский стадион
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 37
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      Вест Хэм - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:15 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Славен Билич или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Хэм – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вест Хэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Славен Билич не хочет отставки с поста тренера «Вест Хэма», так что ему нужно выжать из команды максимум в битве с таким же харизматиком Юргеном Клоппом.

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