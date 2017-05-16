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Арсенал - Сандерленд
Чемпионат Англии - 16 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Пол Брейсуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Арсенал и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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