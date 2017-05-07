Арсенал
    -
    18:00
    07.05.17
    Эмирейтс
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 36
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      Арсенал - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Арсенал» и «МЮ» легко могут не попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата, но огня между Венгером и Моуринью не избежать. Главный матч английского тура!

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