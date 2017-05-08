Челси
    -
    22:00
    08.05.17
    Стэмфорд Бридж
    Мидлсбро
      Чемпионат Англии • Тур 36
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      Челси - Мидлсбро
      Чемпионат Англии - 8 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 8 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Челси и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Игр все меньше, шансы «Тоттенхэма» на титул все слабее. «Челси» может окончательно все решить в битве с «Мидлсбро».

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