Халл Сити
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    17:00
    06.05.17
    ККОМ Стэдиум
    Сандерленд
    Чемпионат Англии • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Халл Сити
    • Сандерленд
    • Дефо
      90'
    • Аничебе
      89'
    • Эль-МухаммадиЭвадро
      86'
    • Эль-Мухаммади
      83'
    • ХонимэнЛарссон
      79'
    • Н'ДиайеМбокани
      77'
    • Джонс
      69'
    • МарковичХаддлстоун
      65'
    • 1-ый тайм
    • Халл Сити
    • Сандерленд
    • Гросицкий
      33'
    • Клукас
      27'
    Перед матчем

    Онлайн
    Халл Сити - Сандерленд
    Чемпионат Англии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Халл Сити – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Марко Силва или Пол Брейсуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Халл Сити и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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