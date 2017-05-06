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Лестер Сити - Уотфорд

Чемпионат Англии - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Крэйг Шекспир или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

