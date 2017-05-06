Лестер Сити
Завершено
0
3
-
0
0
17:00
06.05.17
Кинг Пауэр Стэдиум
Уотфорд
    Чемпионат Англии • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лестер Сити
    • Уотфорд
    • Олбрайтон
      90'
    • НьянгPereira
      83'
    • МарезГрэй
      78'
    • КабазельСуньига
      72'
    • КапуДини
      67'
    • ДринкуотерКинг
      67'
    • ОкадзакиСлимани
      63'
    • Марез
      58'
    • 1-ый тайм
    • Лестер Сити
    • Уотфорд
    • Ндиди
      38'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лестер Сити - Уотфорд
    Чемпионат Англии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Крэйг Шекспир или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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