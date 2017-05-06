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- 2-ой тайм
- Олбрайтон90'
- НьянгPereira83'
- МарезГрэй78'
- КабазельСуньига72'
- КапуДини67'
- ДринкуотерКинг67'
- ОкадзакиСлимани63'
- Марез58'
- 1-ый тайм
- Ндиди38'
Перед матчем
Онлайн
Лестер Сити - Уотфорд
Чемпионат Англии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Крэйг Шекспир или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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