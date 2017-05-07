Ливерпуль
    -
    15:30
    07.05.17
    Энфилд
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Саутгемптон
      Чемпионат Англии - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Артем Мазилкин
      Главное 
       
       Удалить
      0'

      «Ливерпуль» желает обратно на третье место. Для этого нужна победа над «Сотоном». А что выйдет – мы вам расскажем.

      Комментарии 0