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Тоттенхэм - Эвертон
Чемпионат Англии - 5 марта 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тоттенхэм и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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