Ливерпуль
    -
    15:30
    21.01.17
    Энфилд
    Суонси Сити
      Чемпионат Англии • Тур 22
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      Ливерпуль - Суонси
      Чемпионат Англии - 21 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Суонси Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Пол Клемент? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Суонси Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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