Кристал Пэлас
    -
    18:00
    21.01.17
    Сэлхюрст Парк
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 22
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      Кристал Пэлас - Эвертон
      Чемпионат Англии - 21 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сэм Эллардайс или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кристал Пэлас – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кристал Пэлас и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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