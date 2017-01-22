Челси
    -
    19:30
    22.01.17
    Стэмфорд Бридж
    Халл Сити
      Чемпионат Англии • Тур 22
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      Челси - Халл Сити
      Чемпионат Англии - 22 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Челси и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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