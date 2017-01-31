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Арсенал - Уотфорд

Чемпионат Англии - 31 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Арсенал и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

