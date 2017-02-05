Лестер Сити
    -
    19:00
    05.02.17
    Стадион Уолкерс
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Онлайн
      Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 5 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лестер Сити и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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