Тоттенхэм
    -
    20:30
    04.02.17
    Уайт Харт Лейн
    Мидлсбро
      Чемпионат Англии • Тур 24
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      Тоттенхэм - Мидлсбро
      Чемпионат Англии - 4 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Мидлсбро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Айтор Каранка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Мидлсбро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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