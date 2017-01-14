Бёрнли
    -
    18:00
    14.01.17
    Тарф Мур
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Бёрнли - Саутгемптон
      Чемпионат Англии - 14 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бёрнли и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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