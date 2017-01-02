Эвертон
Завершено
0
3
-
0
0
18:00
02.01.17
Гудисон Парк
Саутгемптон
    Чемпионат Англии • Тур 20
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Эвертон
    • Саутгемптон
    • Лукаку
      89'
    • БарклиБарри
      85'
    • Бейнс (P)
      81'
    • КласиЛонг
      78'
    • Валенсия
      73'
    • ТадичБуфаль
      67'
    • ЛеннонВаленсия
      61'
    • 1-ый тайм
    • Эвертон
    • Саутгемптон
    • Уорд-Проуз
      40'
    • Кэлверт-ЛевинМиральяс
      12'
    • СедрикСтивенс
      6'
    Перед матчем

    Онлайн
    Эвертон - Саутгемптон
    Чемпионат Англии - 2 января 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Эвертон и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0