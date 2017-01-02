Поделиться
- 2-ой тайм
- Лукаку89'
- БарклиБарри85'
- Бейнс (P)81'
- КласиЛонг78'
- Валенсия73'
- ТадичБуфаль67'
- ЛеннонВаленсия61'
- 1-ый тайм
- Уорд-Проуз40'
- Кэлверт-ЛевинМиральяс12'
- СедрикСтивенс6'
Перед матчем
Онлайн
Эвертон - Саутгемптон
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эвертон и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет