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- 2-ой тайм
- Сильва90'
- Грей90'
- СтерлингСтоунз89'
- АрфилдБэмфорд88'
- Кин80'
- Коларов72'
- Санья72'
- Ми70'
- БарнсВоукс69'
- Агуэро62'
- ГудмундссонДефур59'
- Клиши58'
- Перерыв
- НавасСильва45'
- ИхеаначоАгуэро45'
- 1-ый тайм
- Туре41'
- Хендрик38'
- Фернандиньо32'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Бёрнли
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Бёрнли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Бёрнли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Для вас работал Артем Буторин. Спасибо за внимание и пока-пока.
Это был горячий матч! «Сити» с 30-й минуты играл в меньшинстве, но проявил характер, забил дважды и вырвал победу.
Все-е-е-е! «Сити» удержал победу.
Грэй очень хотел отобрать мяч у Коларова, но заплел ноги Коларову. Желтая карточка и плюс 30 секунд для «Сити».
Грузят, грузят мяч в атаку гости! Коларов неуклюже, но выносит мяч из штрафной. Сейчас новая волна пойдет.
Браво-о-о-о-о! А вот сейчас сэйв! Удар Кина из центра штрафной, а мяч от земли полетел за шиворот Браво! Чилиец успевает со спасением.
Еще 5 минут играть! Мэйсон дарит кучу времени «Бёрнли» для камбека. Горячо очень.
Моме-е-е-ент! Это был подарок! Неудачная игра «горожан» – мяч прилетает к Грэю! Удар в касание не получился.
А Гвардиола кидает еще одного защитника: Стоунз меняет Стерлинга.
Патрик Бамфорд выходит убивать «Сити». Это форвард.
Агуэро не понимает – где свисток арбитра, когда его держали руками. «Этихад» сегодня жестко недоволен судейством.
Ко-о-онтрушка ушла! Агуэро круто протащил мяч вперед и даже пробил из-за штрафной! Опасно, но выше!
Пошла жара: «Сити» нервничает и не может нормально вынести мяч.
И новая волна атак «Бёрнли»! Гости давят и рассчитывают на ничью! Горячая концовка будет.
Мэйсон не верит Сильве и показывает ему на кромку поля. Повтор показывает, что удар в колено был существенным.
Уа-а-а-а! Сильву в грубом подкате укатывают на фланге! И рефери не фиксирует даже фола! Был очевидный удар в колено.
«Сити» сейчас не стоит торопиться, потому что время на них играет.
Ба-а-а-ам! Арфилд в штрафную ворвался и даже не прострелил, а пробил в ближний угол! Браво надежен.
Гвардиола очень не любит лонгоболы, но сейчас «Бёрнли» именно так и будет играть.
Интересно, будет ли оборонительная замена у Гвардиолы? Но Фернандо нет, из защитников есть Стоунз и Сабалета.
Это уже на навал похоже – «Бёрнли» давит и бьет! Опас-с-с-но! Воукс бьет головой мимо цели.
Вот сейчас нервишки зашалят у «горожан»! «Бёрнли» почувствовал, что не все пропало. В Англии всегда бьются до конца.
Ко-о-о-онтратака «Сити» пошла, Кун выходит на уда-а-а-ар! Защитник блокирует в последний момент!
У «Сити» всего один сухой матч из последних 10 игр на «Этихаде» в АПЛ.
Спорили «горожане», доказывали, что было нарушение на Браво, но рефери уверен в себе. 2:1.
Браво опять чудит на выходе! Махнул рукой мимо мяча голкипер, но мяч завис где-то на ленточке. Еще удар, толкотня, опять вынос с ленточки. И все-таки рефери показывает, что мяч пересек ленточку.
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! «БЁ-Ё-Ё-Ё-ЁРНЛИ»!
Здоровенный Сэм Воукс выходит толкаться и драться в атаке.
У-у-ух, опасно! Удар – рикошет – Браво застыл. Мяч пролетает мимо цели.
Может со стандарта получится? Стерлинг заплел сопернику ногу у входа в штрафную.
«Бёрнли» забрал мяч, но пока не знает, что с ним делать. Такого они не ожидали.
Уда-а-ар! Опять Кун. На этот раз из-за штрафной мочит – чуть-чуть не попал в дальний.
Показывают Кина, намекая, что защитник «Бёрнли» мог спасти команду, прижмись к штанге. Но он этого не сделал.
Вот это разозлились «горожане». Даже в меньшинстве «Сити» рвет соперника. Солидно.
Крутая контратака «Сити» прошла, а Де Брёйне вырезал мощнейший пас на Стерлинга! Рахим нелепо упал перед вратарем, но Агуэро подхватил мяч и пробил в сетку почти с нулевого угла! А ведь не ленточке два защитника были.
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О! КУ-У-У-У-У-УН! 2-0!
Интересно, как теперь будет играть «Сити». Отдаст мяч сопернику или рискнет и пойдет на второй гол?
Очень важный гол «Сити»! Мяч вылетел из штрафной, но его подобрал Клиши! Качнул защитника, пробил, мяч вилнул, чуть задел кого-то и нырнул в дальний угол.
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛИШИ!
Де-е-е Брёйне мочит издали, но сегодня явно не его день. Намного выше летит мяч.
Моме-е-е-нт! Вот сейчас, например! Стерлинг круто пробил из-за штрафной, мяч попал в защитника и отлетел к Агуэро! Перед пустой рамкой оказался Кун, но не сориентировался. Пока обрабатывал – заблокировали.
«Сити» срочно надо взять мяч под контроль и гнуть свою линию. Моменты у «горожан» точно будут.
«Бёрнли» чуть отодвинул игру от штрафной. Шон Дайч что-то задумал и обсуждает это с помощником.
И правильно делает рефери. Эрфилд первым был на мяче, а уже потом въехал в ногу КДБ. Жестко, но без нарушения.
Эрфилд жестит на фланге и срубает Де Брёйне. Больно бельгийцу, но этого мало даже для желтой.
У-у-ух, отбились после корнера гости, но мяч прямо на ногу Коларову лег! О-о-ох, кто-то успел лечь под пушку.
«Сити» сразу забрал мяч себе и осадил штрафную «Бёрнли». Хозяева не теряют стиль даже в меньшинстве.
Небольшая пауза в игре уже завершилась – Грэя поставили на ноги после неудачного падения.
О-о-о, двойная замена Пепа в перерыве: Келечи и Навас предсказуемо уступили место Сильве и Агуэро.
«Сити» будет тяжко, но надо побеждать даже в меньшинстве. Интересно, что там Пеп толкнул в перерыве.
Статистика первого тайма.
Страшный первый тайм для «Сити» завершен. 0:0, отсутствие игры и 11-го футболиста.
Игрок «Бёрнли» по-хоккейному встретил Де Брёйне и уложил бельгийца на газон. Свисток рефери молчит.
Опять работенка для Браво. Опасный прострел в штрафную чилиец ликвидирует очень спокойно.
Поплыл «Сити»! Все разладилось у «горожан»: игра в пас, выход из обороны, желание. «Бёрнли» давит.
Опас-с-с-ный пас в штрафную «Сити»! Браво вовремя вылетает на перехват и играет ногами.
О, а теперь карточка Туре. Ивуариец не нарушал правила, но взбесился, когда Мэйсон увидел очередное нарушение. Много сказал и был наказан.
Туре царски сыграл в своей штрафной и дважды классно отобрал мяч. Машина.
Хитон вовремя выходит из штрафной и опережает Келечи. «Сити» чего-то в шоке еще, похоже.
И преимущества у «Сити» нет. Удерживать нечего – надо забивать в меньшинстве.
Фернандиньо – первый игрок «Сити», получивший 2 красные карточки за сезон, впервые с 2012 года. Ранее это делал Балотелли.
Стерлинг пошел в обводку в штрафной, казалось, ушел от защитника, но тот все-таки выудил мяч у Рахима из-под ног.
Туре толкает в спину соперника, но пока без удаления. Даже без желтой.
Бедный Пеп.
Совсем недавно Ферна отбыл дисквалификацию за удаление в игре с «Челси». Вероятно, за прямую красную последует еще одна дисквалификация.
Намного жестче были фолы в этом сезоне. Да, агрессивно играл Ферна, но красная карточка – слишком суровый приговор.
Жестко пошел прямыми ногами на соперника, травму ему не нанес, но рефери очень принципиален.
Что-о-о-о-о? Столкновение в центре поля, а рефери вытаскивает красную карточку. Фернандиньо – офф!
Пока не идут фирменные прострелы у Наваса. Испанец регулярно находит соперника, а не Келечи.
Моме-е-ент! Келечи получил мяч у вратарской и пробил! Слишком большая концентрация игроков там – заблокировали выстрел нигерийца.
«Бёрнли» знает, как играть против «Сити». Высоким прессингом сейчас гости вынудили мастеров ошибиться.
Пока по «Бёрнли» не скажешь, что команда проиграла почти все выездные матчи. Но хватит ли сил у гостей сдерживать «Сити» весь матч?
«Бёрнли» заработал корнер, пошел на него большими силами, но Браво никак не напряг.
Ми неуклюже играет во вратарской, но все-таки прерывает прострел на Ихеаначо. Корнер получился безобидным.
У Наваса и Стерлинга совсем нет зон для ускорения. Вингеры «Сити» вынуждены пасовать назад.
Браво пока отдыхает и смотрит футбол. Атак у «Бёрнли» совсем нет.
Даже у Де Брёйне пока ничего не получается: сейчас удар из-за штрафной был плох.
Очень компактно обороняется «Бёрнли», не оставляя сопернику зоны для атаки.
Окончательно «Сити» завладел мячом, территорией и преимуществом. Сейчас давление увеличится.
Уорд жестко атакует Наваса, хотя ситуация этого совсем не требовала. Вроде без травм.
Ох, показали сейчас повтор удара Яя. Как крутился мяч, вылетал из-за игроков «Бёрнли». Реакция у Хитона в порядочке.
Ба-а-а-м! Яя Туре пушку расчехлил с линии штрафной! Хитон уверенно играет в углу.
Ко-о-онтратака «Сити» пошла! Стерлинг бросает в штрафную Наваса, но испанец вместо удара прострелил в центр. На защитника «Бёрнли».
Ба-а-ам! В стенку вдарил Эрфилд. Странно, что из такой позиции он решил бить на силу.
Так-так-так, супершанс для «Бёрнли»! Фернандиньо у са-а-амой линии штрафной сбил соперника. Убойный стандарт!
Кстати, единственное очко на выезде «Бёрнли» взял в игре с «МЮ». Тогда на «Олд Траффорд» божит Хитон.
«Бёрнли» – типичная домашняя команда. В этом сезоне команда набрала лишь 1 очко на выезде. И тьма поражений.
Фернандиньо о-о-очень длинную диагональ вырезал на Стерлинга! Ах, жаль, что Рахим в офсайд заполз.
У-у-х, Отаменди в кость играет. Барнса атаковал и запоздал с подкатом. Пока без желтой.
Крутое начало у «Сити», но реализовать сразу 3 шанса не удалось. Хитон поймал кураж.
Моме-е-е-ент! Еще один у «Сити»! Келечи в штрафной качнул защитника и на технику пробил в дальнюю девятку! Не попал!
Момент на этом не закончился! Туре подобрал мяч и отпасовал на Стерлинга! Мог быть Рахим, но тоже попытался обыграть Хитона! И тоже не получилось!
Моме-е-е-ент! Страшнейший у «Сити»! Келечи оттеснил защитника и вышел один на один с вратарем! Бить не стал, а попробовал обыграть – Хитон в поряде!
Пока мяч, конечно, больше держится у «Сити», но еще ни одной атаки хозяева не провели.
После невнятного первого круга «Сити» откатился уже на 5-е место. Это явно не то, для чего приглашали Гвардиола и вливали миллионы.
В прошлом туре «Бёрнли» разгромил «Сандерленд» (4:1). Команда выиграла 3 из последних 5 матчей. Достойный результат.
Кстати, «Сити» и «Бёрнли» совсем недавно играли в АПЛ. Тогда победу «горожанам» принес корявый дубль Агуэро.
В прошлом туре «Сити» проиграл «Ливерпулю», практически не создав опасных моментов. За Гвардиолу опять тревожно.
О-о-о-ок, второй круг АПЛ начался. Вместе с вами футбол будет смотреть Артем Буторин.
Мужики из «Бёрнли».
Стартовый состав «Сити». Без Куна и Сильвы.
У Пепа опять ничего не получается. «Сити» проиграл «Ливерпулю» и отпустил «Челси» уже на 10 очков. Если сегодня не выиграть «Борнмут»...