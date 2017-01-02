Мидлсбро
    Завершено
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    15:30
    02.01.17
    Стадион Риверсайд
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 20
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Мидлсбро
      • Лестер Сити
      • Клейтон
        90'
      • ФоршоЛидбиттер
        89'
      • МендиОлбрайтон
        83'
      • ТраореДаунинг
        80'
      • ОкадзакиГрэй
        74'
      • МарезМуса
        71'
      • 1-ый тайм
      • Мидлсбро
      • Лестер Сити
      • Гибсон
        43'
      • БарраганФренд
        34'
      • Рамирес
        26'
      Перед матчем

      Онлайн
      Мидлсбро - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 2 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Мидлсбро – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Айтор Каранка или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Мидлсбро – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Мидлсбро и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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