Поделиться
- 2-ой тайм
- Клейтон90'
- ФоршоЛидбиттер89'
- МендиОлбрайтон83'
- ТраореДаунинг80'
- ОкадзакиГрэй74'
- МарезМуса71'
- 1-ый тайм
- Гибсон43'
- БарраганФренд34'
- Рамирес26'
Перед матчем
Онлайн
Мидлсбро - Лестер Сити
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Мидлсбро – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Айтор Каранка или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Мидлсбро – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Мидлсбро и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет