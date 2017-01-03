Сток Сити
    -
    23:00
    03.01.17
    Стадион Британия
    Уотфорд
      Чемпионат Англии • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сток - Уотфорд
      Чемпионат Англии - 3 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Сток Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марк Хьюз или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сток Сити – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сток Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0