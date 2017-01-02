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- 2-ой тайм
- Дефо (P)84'
- Лаллана84'
- Мане83'
- СтарриджЛукас80'
- ЯнузайХазри79'
- ВейналдумОриджи73'
- Мане72'
- РодуэллМанкильо65'
- Ларссон51'
- Перерыв
- МилнерМорено45'
- 1-ый тайм
- Милнер30'
- Дефо (P)25'
- Старридж19'
- Родуэлл13'
Перед матчем
Онлайн
Сандерленд - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Сандерленд – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Брейсуэлл или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сандерленд и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Что ж, пора прощаться. Для вас работал Евгений Коростелев. Спасибо за внимание и до скорых встреч на Eurosport.ru.
ВСЕ! «Сандерленд» удержался в матче против «Ливерпуля» и добыл ничью благодаря двум голам с пенальти Джермэйна Дефо.
Кружил «Ливерпуль» вокруг штрафной соперника, Джан пробил головой после подачи с фланга, но забить не смог.
МАННОНЕЕЕЕЕЕ! Лаллана очень здорово в дальний угол пробил, но итальянский кипер «Сандерленда» отбил мяч.
5 минут компенсировал арбитр! За это время можно несколько мячей забить.
Стандарт назначил арбитр. Морено навесил в штрафную, но Манноне выскочил из ворот и, снеся партнера, забрал мяч.
Ох! Джилободжи и Мане мощно столкнулись головами. Нападающий «Ливерпуля» поднялся, а вот защитник «Сандерленда» нуждается в помощи.
Очень тяжело будет выпутаться из сложившейся ситуации гостям. Очень мало времени остается играть в этом матче.
Опять в правый от себя угол пробил Джермэйн, а Миньоле завалился в левый.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ДЕФООООООО! ДУБЛЬ! 2:2!
ПЕНАЛЬТИ! СНОВА В ВОРОТА «ЛИВЕРПУЛЯ»! Ха-ха! Мане подставил руку под удар!
Дефо заработал опаснейший штрафной метрах в 23 от ворот Миньоле. Похоже, сам Джермэйн будет бить.
Хазри вышел вместо Янузая у «Сандерленда», а Старриджа меняет Лукас Лейва. Здоровья Даниэлю. Уж очень часто травмировался он в последнее время.
Ох! Старридж на газоне и не может подняться. Ужас! Неужели очередная травма?
Кстати, у гостей еще одна замена недавно произошла: Ориджи вышел вместо Вейналдума.
Ндонг в центре поля начал водиться и крутиться, а в итоге потерял мяч и организовал атаку «Ливерпуля» на свои ворота.
Теперь фанаты «красных» должны успокоиться. Их команда в 15 минутах от очередной победы в АПЛ.
Еще один угловой в гол превратили гости: после подачи от флага Джилободжи на дальнюю штангу мяч случайно перевел, а одинокий Мане с метра его в пустые ворота воткнул.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! МАНЕЕЕЕЕЕ! 1:2!
Аааааааа! Старридж благодаря классной передаче Лалланы вывалился один на один с Манноне, но итальянский голкипер сыграл блестяще, отразив мяч на угловой.
20 минут остается играть. «Сандерленд» сейчас даже получше соперника выглядит, посвежее, что ли.
Арбитр своим свисток вывел из себя капитана «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Защитник боролся с соперником, но обрушил его на газон.
Если «Ливерпуль» сегодня очки потеряет, то мало того, что прервется их четырехматчевая серия побед, так еще и «Челси» получит возможность оторваться от главного преследователя.
В составе «Сандерленда» минутой ранее замена состоялась: вместо Родуэлла на поле появился Хавьер Манкильо.
Еще один удар нанес Фирмино, но мяч точно в руки Манноне прилетел.
В последние минуты не получается у гостей пробираться в штрафную соперника, поэтому вынуждены они стрелять издали. Но такого крутого Манноне они совсем не пугают.
Фирмино жахнул по воротам соперника, но Манноне очередной классный сэйв совершил.
Клайн попытался заработать угловой, пробив мячом в спину Ларссону, но тот успел увернуться.
Старридж выскочил один на один с Манноне, уже занес ногу для удара, но тут арбитр поднял флаг и обломал нападающего «Ливерпуля».
Вейналдум заметил движение Старриджа в штрафную, но сделал слишком неточный пас. Манноне забрал мяч и начал атаку своей команды.
Игроки «Сандерленда» окружили арбитра и начали выпрашивать у него пенальти после попадания мяча в руку Джану, но нет. Тэйлор нарушения правил не заметил.
Борини решил взбодрить трибуны, помахав руками перед вбросом мяча из аута. Те один раз ухнули и снова успокоились.
Мане не попал по мячу после острой подачи с фланга. А ведь в паре метров от ворот находился сенегалец.
Янузай и Ван Анхольт красиво разбирались на правом краю атаки, но защитников «Ливерпуля» оказалось больше, и сыграли они удачнее соперников.
Дефо открылся на грани офсайда, впервые за долгое время получил мяч, но арбитр все-таки разглядел положение вне игры.
Старридж очень глубоко за мячом отошел. Настолько, что сразу шесть его партнеров ближе к воротам «Сандерленда» оказались.
Ларссон получил отложенную карточку за фол, который остался вне поля моего зрения. Но главное, что арбитр все видел.
Клопп и Мойес пляшут у бровки. Не нравится тренерам, как их игроки действуют.
Морено не допрыгнул до мяча, который улетел в аут. Игроки «Сандерленда» разыграли мяч, но тут же отдали его сопернику.
Старридж недовольно подпрыгнул с схватил мяч руками. В отличной позиции оказался Даниэль, но арбитр неожиданно зажег флаг.
Морено к первой же атаке опасно подключился, опередил защитника, ворвался в штрафную, но не попал по мячу при попытке пробить.
Начался второй тайм. У «Ливерпуля» на второй тайм не вышел Милнер, которого заменил Морено.
Лаллана очень хитро подыграл себе рукой. Почти тут же арбитр дал свисток. Перерыв!
Две минуты добавил Тэйлор. Есть еще время уйти на перерыв лидерами и у тех, и у других.
В центральном круге перемещается мяч. Обе команды стараются что-то придумать под конец тайма, но никто до чужих ворот добраться не может.
Снова Старридж с левой ноги смачно пробил в дальний угол, но Манноне играет превосходно.
Пять минут до конца первого тайма. «Ливерпуль» атакует, но Мане и Фирмино растворились, поэтому в последние атаки мерсисайдцы выходят неполноценными.
Борини изо всех сил пытался достать передачу Янузая, но Миньоле все-таки первым на мяче оказался.
СТАРРИДЖ! Пробил в дальний угол так, что мяч прямо перед Манноне от газона прыгнул, но кипер «Сандерленда» справился.
Сегодня мерсисайдцы тоже много интересного в атаке создают, но пока вести в счете им это не помогает. Реализация хромает.
Старридж очень красиво обработал мяч в штрафной, развернулся, попытался пролезть на ударную позицию, но ему это сделать не дали.
Джан широкими шагами полетел вперед, но отпустил мяч далеко и позволил Ндонгу себя обокрасть.
Родуэлл пробил издали прямо в руки Миньоле, который не расстерялся и с первой попытки зафиксировал его в перчатках.
Миньоле спас ворота после удара О'Ши, но арбитр чуть ранее свистнул вне игры.
Завелись хозяева. Борини убежал от Милнера и получил сзади по ногам. Такое нарушение Тэйлор оценил желтой карточкой.
За две минуты мог на 180 градусов перевернуть игру «Сандерленд», если бы Дефо сыграл сейчас так же здорово, как в моменте с пенальти.
Ааааааааа! «Сандерленд» должен был второй забивать, но Дефо выбежал один на один и не переиграл Миньоле, а затем Борини в пустые ворота не попал.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ДЕФОООООООО! БЕЗ ШАНСОВ! 1:1!
ПЕНАЛЬТИ! В ворота Миньоле! Ндонг полез в штрафную соперника и попал в коробочку. Клаван и Вейналдум виноваты.
Гол «Ливерпуля» – никакой не сюрприз. Гости намного лучше к середине первого тайма выглядели, поэтому заслуженно вышли вперед.
Милнер навесил от углового флага, кто-то из игроков в красном неудачно пробил с лета, а Старридж подправил мяч, закинув его за шировот Манноне. «Ливерпуль» впереди!
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! СТАРРИИИИИИИИДЖ! 0:1!
Опасно! Игрок «Сандерленда» бросился в подкате и едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Милнера. Угловой!
Моме-е-е-е-нт! Очередной красивый сэйв совершил кипер «Сандерленда», отбив мяч после плотного удара Вейналдума.
Плохо в последние минуты держится мяч что у одних, что у других. И атаки опасные не проходят.
Янузай собрал вокруг себя троих соперников, крутился, вертелся, но в итоге мяч потерял.
Фирмино финтами уничтожил двух соперников на входе в штрафную, но пробил очень неудачно.
Родуэлл очень жестко воткнулся в ногу Джану, который с криками рухнул на газон. Желтая игроку «Сандерленда».
У Клоппа сегодня 50-й матч у руля «Ливерпуля». В такую дату ребята Юргена должны его порадовать красивым результатом.
Очень веселыми первые минуты получились. Верим, что так будет и дальше.
Ух! Теперь уже Вейналдум классно приложился из-за штрафной под перекладину – Манноне снова в деле. Угловой!
Ответ «Ливерпуля»! Старридж принял мяч в штрафной и прицельно пробил низом под дальнюю штангу – Манноне парировал!
Еще удар! После подачи в штрафную на мяч выскочил Джек Родуэлл и пробил в дальний угол: мяч совсем рядом с девяткой пролетел.
Удар! Миньоле грохнулся на газон после смачного выстрела Дефо и накрыл мяч. Есть первый опасный момент в матче.
Крастота! Лаллана пяткой прокинул мяч на ход Клайну, который один в штрафной оказался, но навесил куда-то не туда.
Команда Юргена Клоппа прижала соперника. А вот, кстати, статистика мерсисайдцев при немецком тренере. Очень приличные цифры.
Вейналдум обыгрался перед штрафной с Лалланой и пытался закинуть мяч в штрафную на Старриджа, но не получилось.
Гости забрали мяч и привыкают к нему, полю и обстановке на трибунах.
Поехали! Арбитр встречи Энтони Тэйлор дал свисток к началу встречи.
Команды уже появились на поле. Составы вашему вниманию:
С наступившим Новым годом вас, друзья! Евгений Коростелев рад провести очередной матч АПЛ, в котором «Сандерленд» примет дома «Ливерпуль».