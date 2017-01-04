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- 2-ой тайм
- КейнСон90'
- Роуз87'
- АллиСиссоко86'
- МозесБатшуайи85'
- КантеФабрегас79'
- ДембелеУинкс74'
- АлонсоВиллиан65'
- Алли54'
- 1-ый тайм
- Алли45'
- Алли45'
- Ваньяма40'
- Кэйхилл38'
- Педро18'
Перед матчем
Онлайн
Тоттенхэм - Челси
Чемпионат Англии - 4 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 4 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тоттенхэм и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
В матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» победил «Челси» – 2:0.
Победа «Тоттенхэма» над «Челси» – 2:0!
Финальный свисток!
Хынмин Сон заменил Харри Кейна.
Четыре минуты накинул арбитр Аткинсон.
Давид Луиииииис! Пробил головой, но тоже не добил до сетки!
Харри Уинкс выносит мяч на угловой. Еще шанс для «Челси».
Нет, нет никакого удара от «синих». Кажется, это все.
Дэнни Роуз опрокинул Сесара Аспиликуэту на своей половине поля, это стандарт для «Челси».
Деле Алли получил травму, вместо него появляется Мусса Сиссоко.
Миши Батшуайи меняет Виктора Мозеса в составе «Челси».
Воу, это Диего Коста! На этот раз все же поймал передачу от Сеска и пробил с правой ноги – все равно мимо цели.
Деле Алли получил по ногам от Сесара Аспиликуэты и получает помощь медиков.
Азар у чужой штрафной, отдает на Косту, куча рикошетов оставляют мяч у него, Эден бьет по воротам, но блок защитника не доводит мяч до Льориса.
Роуз выбрасывает из-за боковой, Кейн активно прессингует Давида Луиса, но все же не добирается до мяча.
Игра успокаивается, скорости падают.
Фабрегас сразу пасует к линии штрафной на Диего Косту, испанский страйкер чуть не добегает, но в этой ситуации он сам виноват.
Сеск Фабрегас выходит вместо Н'Голо Канте.
Дэнни Роуз налетел на Виктора Мозеса и заработал штрафной на чужой половине поля.
Танкреди против «шпор».
Офсайд – защита «Тоттенхэма» поймала Косту во вне игры.
Мусса Дембеле уступает место на поле Харри Уинксу.
Педро продюсирует передачу внутрь, но зарабатывает только угловой. Давид Луис трусит к штрафной.
Ваньяма вынес мяч в подкате за боковую. Виктор четок сегодня.
Азар схватил мяч в центре поля, отдал в свободную зону, Педро не побежал туда к линии штрафной.
Педро попер по левому флангу, навесил в центр, но тоже задел макушку кого-то из игроков обороны «шпор».
Сразу Уокер включился в нападение, накрутил Виллиана на фланге, отдал в центр на Алли, Деле пробил, но попал в голову защитника.
Виллиан заменил Маркоса Алонсо.
«Тоттенхэм» владеет мячом и контролирует всю ситуацию.
Азар двинул по ногам Эриксену, датчанин устоял и отдал под себя.
Роуз и Ваньяма падают в контакте с Канте, Н'Голо убил сразу обоих.
Ой, Давид Луис опрокинул соперника в центре штрафной. Стандарт для «Тоттенхэма».
Азар жахает из-за штрафной, но не попал в створ. По-прежнему у «Челси» только один удар по воротам.
Третий дубль подряд!
Диего Коста в чужой штрафной, накручивает дриблингом Дайера и простреливает низом на ближнюю штангу – нет там никого.
Оказывается, Алли дважды казнил «Челси» головой – никто больше в этом сезоне так не делал.
#гол Алли
ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ, ААААААААААЛЛЛИИИИИИИИ!
Матичу надоело пасоваться с партнерами, поэтому он жахнул издали – не туда, совсем не в створ.
Эриксен стреляет по воротам, но это было слишком слабо – прости, Кристиан.
Алли открывается за спинами игроков обороны, но попадает в офсайд.
Оп, Мозес на правом фланге накручивает Дембеле на правом фланге, падает у штрафной, но арбитр Аткинсон не дает свисток.
Алонсо поддерживает атаку, навешивает внутрь, там к нападению подключается Азар, но защита отражает любые попытки «Челси»!
Диего Коста! Прет в чужую штрафную, но теряет мяч.
Второй тайм!
#гол Алли
Свисток на перерыв – «Тоттенхэм» впереди, 1:0!
Подача с правого фланга – и голова Деле Алли выводит «Тоттенхэм» вперед!
ГОООООООООООООЛ!!!!!!!! ДЕЛЕ АЛЛИ!!!!!
Две минуты добавил арбитр Аткинсон. За все травмы Мозеса и Роуза.
Дэнни Роуз выносил мяч на угловой, «Челси» подаст корнер.
Н'Голо Канте отправил мяч на Диего Косту, но лайнсмен зафиксировал офсайд.
Оп, а вот и Виктор Ваньяма отхватил свою желтую.
Дайер! Выбегал на дальнюю штангу и скинул в центр – Куртуа отбил, а дальше помогли защитники!
Кэйхилл фолит на Эриксене на правом фланге и получает желтую карточку.
Ни разу не ударили в створ команды, но 0:0 по выстрелам смотрятся очень бодро.
Ой-ей-ей, Коста! Педро наступал на соперника, отдал после дриблинга пас Диего, испанский страйкер жахнул издали и очень сурово не попал в створ!
Вроде с Роузом все в порядке, он уже включается в атаку и получает мяч на левом фланге.
Странно – Дэнни Роуз сел на газон при выбросе мяча из аута. Что-то случилось с фулбэком «Тоттенхэма».
Мозес выносил мяч из своей штрафной, но упал и остановил игру.
Алли отдал мяч в штрафную на Кейна, но Харри не пошел внутрь на соперников, а накренил атаку на левый фланг.
Матич схватил по ногам – арбитр Аткинсон зафиксировал фол.
Коста подкараулил ошибку на чужой половине поля, пошел на ворота, но потерял мяч в борьбе с Ваньямой.
«Челси» очень немного атакует в этом сезоне. Но им хватает.
Алдервейрелд грубо сфолил на Косте, Давид Луис бабахнул по воротам со стандарта, но попал выше перекладины!
Эриксен!! Плюнул по воротам издали, но тоже мяч полетел левее штанги! Это было очень опасно!
Оп, Ваньяма отбирает мяч на чужой половине, свистка нет, Виктор стреляет низом, но не попадает в левую девятку!
Ой-ей-ей, а это контратака «Челси», Коста прет в чужую штрафную, наскакивает на соперника, отдает пас на Педро, но партнер не пошел на эту передачу. Мужчины еще секунд 30 выясняют, кто тут не прав.
Ух, как забрасывает с корнера Эриксен, но Куртуа выходит из ворот и выбивает мяч кулаками.
Роуз включился в атаку, дошел до чужой лицевой, но заработал только угловой.
Подача в штрафную – Кейн едва-едва не добирается до этого навеса!
Педро подкатился под соперника и все же схватил желтую карточку.
Вертонген! Жахнул по воротам после подбора на угловом, но Ян не попал в створ.
Роуз погнал вперед по флангу, Мозес опрокинул соперника, мчащегося в нападение на полной скорости. Стандарт для «Тоттенхэма».
Опасно этому «Челси» давать мяч.
Канте отдал передачу на Педро, под испанца жестко прыгнул Ваньяма. Ух, еле Педро в больницу не попал, исчез из-под подката.
Уокер поднялся в нападение, остался один-совсем один на правом фланге и загрузил мяч в штрафную – Кэйхилл принял на себя эту передачу.
Кейн! Кейн! Улетел в центре штрафной и открылся под передачу Алли, но не разобрался с вратарем.
Азар на правом фланге остановился в нападении и не выдал никакого волшебства.
Отличная диагональ на Уокера, но Кайл еле-еле сохранил мяч передачей под себя.
Алонсо пошел с мячом по левому флангу и потерял атаку.
Педро упал в борьбе с Вертонгеном, Ян рухнул вместе с ним и зацепил испанца.
Азаааааар! Отличная передача за спины защитников от Матича, Эден выскочил на мяч, принял его в штрафной и пробил в дальний угол низом – мимо створа!
Ого, Вертонген погнал в нападение, открылся под передачу Роуза, вошел в штрафную и в падении отправил мяч в центр – нет там никого.
Обе команды рубятся по схеме 3-4-3, Роуз и Уокер играют по краям у «шпор», Мозес и Алонсо у «синих».
Погнали!
«Тоттенхэм» и «Челси» жарятся на «Уайт Харт Лэйн».
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
«Тоттенхэм» и «Челси» встречаются в первом топ-матче 2017-го.