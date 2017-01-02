Вест Бромвич
Завершено
0
3
-
1
0
18:00
02.01.17
Хаутхорнс
Халл Сити
Чемпионат Англии • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Вест Бромвич
  • Халл Сити
  • РондонМакклин
    87'
  • ДэвисХенриксен
    84'
  • Моррисон
    73'
  • МбоканиМэйсон
    65'
  • Маколи
    62'
  • ШадлиРобсон-Кану
    61'
  • Брант
    49'
  • 1-ый тайм
  • Вест Бромвич
  • Халл Сити
  • ЭвансНьом
    30'
  • Снодграсс
    21'
Перед матчем

Онлайн
Вест Бромвич - Халл Сити
Чемпионат Англии - 2 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тони Пулис или Мик Фелан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Бромвич – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вест Бромвич и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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