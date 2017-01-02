Поделиться
- 2-ой тайм
- РондонМакклин87'
- ДэвисХенриксен84'
- Моррисон73'
- МбоканиМэйсон65'
- Маколи62'
- ШадлиРобсон-Кану61'
- Брант49'
- 1-ый тайм
- ЭвансНьом30'
- Снодграсс21'
Перед матчем
Онлайн
Вест Бромвич - Халл Сити
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тони Пулис или Мик Фелан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Бромвич – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вест Бромвич и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет