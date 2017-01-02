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- 2-ой тайм
- Нордтвейт90'
- ЛанциниАйю89'
- КуятеФернандес82'
- Ибрагимович78'
- Валенсия75'
- ПайетКэрролл69'
- МхитарянСмоллинг65'
- Мата63'
- ЛингардРэшфорд58'
- Перерыв
- ДармианМата45'
- 1-ый тайм
- Дармиан42'
- Пайет29'
- Фегули15'
Перед матчем
Онлайн
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 2 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:15 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Славен Билич или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Хэм – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вест Хэм и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#фегули#СэйвРэндолфа#ГолМаты#ГолЗлатана
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Все, финита. Доиграли матч команды. Майк Дин убил «Вест Хэм» левым удалением и голом Ибры из офсайда. А мог бы быть крутой матч. Ну да ладно. Я прощаюсь: лайв провел Артем Мазилкин, всем пока.
Тянет время «МЮ», катают мяч по своей половине. Просто не дают мяч хозяевам.
Нодтвейт получил желтую за фол в центер поля.
Три минуты компенсировано ко второму тайму.
Вместо Лансини вышел Айю.
Рид подработал ямч рукой возле штрафной и привез опасный стандарт.
«Вест Хэм» отчаянно идет вперед, «МЮ» трусливо вжался. Ничего не получается, скорости нет, но хоть стараются.
Куяте ушел, вместо него Фернандес.
#ГолЗлатана из офсайда.
Опа, а на повторе видно, что боковой прошляпил явнейший офсайд у Залтана. Судья убил «Вест Хэм» сегодня. Билич лопнет на пресс-конференции.
Мата разыграл мяч с Эррерой. Тот пробил. Мяч отскочил к Ибрагимовичу от соперника. Златан бахнул без помех – гол.
И еще один ударчик. Теперь Рэшфорд бил, не очень опасно, но Рэндолф упустил мяч под руками, и тот едва не закатился в сетку. Повезло.
Валенсия жесток по отношению к Лансини. Коленями в спину шмыгнул латераль. Карточка за это.
Ой-ёй-ёй! Погба как пробил! В уголочек самый клал после паса того же Рэшфорда. Не попал.
Топ гениев гола и ассиста текущего десятилетия.
Крессвелл подал штрафной, манки отбились. Рэшфорд мяч подобрал, но вперед не побежал. Специально подождал, пока все вернутся. «МЮ» раскатывает пустую атаку. Не хватает дикого футбола нулевых, конечно.
Рэшфорд поучаствовал в голе впервые с сентября.
А пас Рэшфорда какой! #ГолМаты
Эксперимент с Кэрриком в обороне кончился: вышел Смоллинг вместо Мхитаряна.
Это фактор Рэшфорда, ребята. Прошел Маркус по флангу легко, как птичка. Простой, но идеально точный пас на Мату выдал – Хуан в касание забомбил в сетку.
ГООООООООООООООООЛ!!! МАТА!!!
Лансини шикарно вывел Антонио один на один с Де Хеа, но кипер «МЮ» достал героически. Суперсэйв!
Мата отдал пяткой на Мхитаряна, но тот мяч тут же потерял.
Тепловая карта Эрреры и Погба. Доминируют в центре, а толку-то.
Вместо Лингарда вышел Рэшфорд.
Антураж.
После отскока Валенсия мяч подхватил, отдал в штрафную «Вест Хэма» на Златана. Ибра просунул мяч во вратарскую, но попал в чужого.
Шикарно подал Пайет. Мяч нырнул во вратарскую, Антонио пробил макушкой, но мяч отрикошетил за лицевую.
Ой, зеркальный штрафной заработал «Вест Хэм», какой был в конце первого тайма. Пайет снова у мяча.
Куяте сейчас изобразил подкат под Мхитаряна не менее жесткий, чем был у Фегули. Дин не реагирует.
Стата первого тайма.
Вместо Маттео Дармиана вышел Хуан Мата.
Пошел второй тайм. С центра начал «МЮ». Есть замены.
Пайет подал штрафной по крутой дуге. Джонс выбил. Многим показалось, что рукой. Многим, но не Майклу Дину. Перерыв.
Рэндолф долго мяч устанавливал, зато когда выбил, Джонс привез штрафной в борьбе с Крессвеллом.
Доигрывают команды, Моуринью уже почти в раздевалку ушел. «МЮ» вяло катает мяч. Валенсия – в офсайде.
ДВе минуты компенсировано к первому тайму от Дина.
Ой, какие красавцы парни из «Вест Хэма»! Лансини получил мяч перед штрафной, не нашел друга для паса, поэтому сам без стеснения шарахнул очень красиво в верхний угол. Де Хеа пальчиками вытащил.
После удаления Фегули «Вест Хэм» не создал ни одного момента и не пробил ни разу.
Наконец, «МЮ» тоже получил карточку: Дармиан сбил Анитонио в середине поля. Желтая.
Нордтвейт сфолил в атаке подкатом под Дармиана. Карточки нет – третий фол «Вест Хэма».
Кэррик – манкунианский Хави.
Фантастический момент! #СэйвРэндолфа
АААА!!!!! ААААА!!!! Это момент года!!! Валенсия пробил практически в пустые ворота в упор, но попал в Рэндолфа. А потом на добивании в ПУСТЫЕ ворота Лингард попал в штангу, и мяч по линии прикатился в руки Рэндолфа! Как такое может быть?
Да, скучно очень. Даже скучнее, чем трансферные новости о фНЛ.
Ой, какой молодец Огбонна (кажется, он) – шикарный пас по дуге на ход Нодтвейту, но защитник коряво пробил издали с острого угла.
Сейчас статистика была 2/5 по фолам. При этом у «Лондона» красная и желтая, а у «МЮ» – без карточек.
«Вест Хэм» выбежал в контратаку, хорошо левым краем прошли, но затем Крессвелл затянул с кроссом. «Вест Хэм» мяч сохранил, но атака умерла.
Пайет забросил на Лансини, но попал в чужого. Лингард мяч перехватил, отдал на Погба, того срубил Пайет. Желтая французу под свист трибун.
Обиангу снова досталось в центре. Разыграл сам низом. «МЮ» тут же поджал, даже в атаку не вышли, но аут заработали хозяева.
Жесточайший подкат и красная #Фегули. На мой взгляд незаслуженная. А вам как?
Лингард снова хамит – свалил в центре поля Обианга.
Статистика Фегули за матч все равно лучше, чем у Руни.
Нордвейт вбросил аут. Мяч перехватил Рохо. Маркос отдал пас на Джонса – того тут же освистали.
Довольно вялый темп матча. Мяч держится в середине поля, и ничего не происходит.
Ибра забил 50 голов на клубном уровне в 2016-м.
А теперь Лингард прыгнул грязно сзади в ноги Куяте. Ответной красной нет.
А с Джонсом все нормально, похоже. Носится, даже не хромает.
Ой, очень странное решение судьи – прямая красная Фегули. На повторе видно, что эпизод был вполне боевой, без грязи, Джонс тоже шел жестко, но Майкл Дин пожалел манка.
Оу, Фегули сейчас не успевал к мячу на удар и прыгнул прямой ногой в кость Джонса.
Погба проиграл борьбу на своей половине как мешок с кувалдами – рухнул и мяч просто отдал. Повезло, что Куяте сам неточно отдал в атаку.
Немного упоротая картинка, однако.
Лингард гнался за мячом к лицвой, кое-как догнал. Но навесить не успел – накрыли хозяева. Пас назад – Джесси сохранил мяч, но атака умерла.
Де Хеа очень красиво дотянулся до мяч после удара с линии штрафной. Мог и не прыгать – мяч мимо шел, но предпочел игру без риска.
Мхитарян кое-как получл пас на лцевой, прострелил на ближнюю, но там никого из своих. Зато контратака «Вест Хэма» полетела.
Ух ты, громобой Пайет ворвался в центре поля к штрафной «МЮ», но пробил сильно мимо. Гости пока не бьют.
Антонио ускорился по флангу, легко обогнал Рохо, сохранил мяч в поле и вернул назад в позиционную атаку. Рохо плох, конечно.
Пайет бахнул издали – сильно мимо. Де Хеа довольно долгую паузу выждал, дал всем собраться в центре.
Юбилей Де Хеа – 250 матчей в «МЮ».
Повозили чуть манки мяч, хозяева выбили за боковую. Аут в пользу «МЮ.
Пошла игра. С центра начал «Вест Хэм». Лайв ведет Артем Мазилкин, всем привет.
Вот-вот начнут.
Последние 6 матчей «МЮ». Нот бэд.
Говорят, «Марсель» хочет вернуть Пайета за 40 миллионов евро. Скажется ли это на игре француза?
Руни – не Руни. За то Мхитарян в старте.
Вот так кайфово выглядит разминка на Олимпийском стадионе.