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Борнмут - Арсенал

Чемпионат Англии - 3 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Арсенал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эдди Хоу или Арсен Венгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Борнмут – Арсенал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Борнмут и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

