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Лестер Сити - Челси
Чемпионат Англии - 14 января 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Привет! Действующий чемпион Англии и главный претендент на титул в очном матче выяснят, кто круче.