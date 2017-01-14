Лестер Сити
    -
    20:30
    14.01.17
    Стадион Уолкерс
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Лестер Сити - Челси
      Чемпионат Англии - 14 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Клаудио Раньери или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Привет! Действующий чемпион Англии и главный претендент на титул в очном матче выяснят, кто круче.

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