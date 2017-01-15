Эвертон
    -
    16:30
    15.01.17
    Гудисон Парк
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 21
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      Онлайн
      Эвертон - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 15 января 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эвертон и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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