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Эвертон - Манчестер Сити

Чемпионат Англии - 15 января 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Эвертон – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Эвертон и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

